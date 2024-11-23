Зеленський заявив, що Україна готова ділитися з Африкою досвідом знищення вагнерівців

Члени ПВК "Вагнера" тривалий час воювали проти України, проте потім залишки були передислоковані в Африку. Президент України висловився з цього приводу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може поділитися з країнами Африки досвідом знищення вагнерівців. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Україна знає, як знищувати вагнерівців

Український президент пояснив, що ми знаємо, хто такі вагнерівці та знаємо, як з ними боротися.

Ми знаємо, як їх знищувати. Це свідчить про те, що є відповідний досвід,

– зазначив Зеленський.

Зеленський нагадав, що військові з України брали участь в різних місіях у країнах Африканського континенту, і вона може допомогти з огляду на досвід української армії.

Президент вважає, що інтерес для африканських країн мають становити безпекові технології, які змогли розробити та навчитись використовувати в Україні.

Зокрема, Україна також може допомогти в боротьбі з дезінформацією і з кіберзахистом, оскільки була об'єктом тисяч кібератак, зокрема на банківську систему, зв'язок.

Серед інших напрямів співпраці Зеленський назвав гарантування продовольчої безпеки, освіту, видобуток корисних копалин та цифровізацію.