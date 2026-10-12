Україна готова до енергетичного перемир'я, до будь-якого взаємного формату, – Сибіга

У понеділок, 12 жовтня, в Люксембурзі розпочнеться засідання Ради ЄС із закордонних справ. Андрій Сибіга закликав європейців діяти рішучіше, щоб зупинити Путіна.

Про це міністр закордонних справ розповів під час зустрічі із журналістами, повідомляє 24 Канал.

Що сказав Сибіга?

Андрій Сибіга розповів, що прибув із Дніпра, де спілкувався з українськими військовими. Також він відвідав Прилуки на Чернігівщині, де росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхівці.

Дипломат наголосив, що Росія щодня завдає ударів по українських містах, людях та енергетичній інфраструктурі. Багато родин залишаються без світла й води.

Міністр підкреслив, що слова не зупинять російські ракети. Він закликав Європу проявити твердість і діяти рішучіше. Посадовець заявив, що потрібен мир через силу, а не через поступки.

Мій меседж до європейських колег сьогодні простий: епоха залежності минула. Європа повинна взяти своє майбутнє у власні руки, говорити єдиним голосом і відновити мир. Зупиніть Путіна в Україні. Він уже біля вашого порога,

– сказав Сибіга.

Окрім того, глава МЗС розповів, чим може допомогти Європа:

Конфіскація російських активів.

Глава МЗС заявив, що Європа більше не може бути бездіяльною щодо заморожених російських активів. Їх необхідно використати для оборони.

Санкції та активи.

Дипломат відзначив запровадження проти країни-агресорки найбільшого в історії Європейського Союзу пакета санкцій. Міністр зазначив, що платити за війну мають не європейські платники податків, а Росія.

Ізоляція.

ЄС має заборонити будь-які майданчики для російської військової пропаганди.

Захист та енергетика.

ЄС має посилити захист українського неба та надати нові оборонні пакети. Також Україна потребує захисту й відновлення електро- та теплопостачання.

Ми готові до "енергетичного перемир'я". Ми готові до будь-якого взаємного формату — до будь-чого, що не є одностороннім кроком. Учора лунали певні заяви. Але вже за кілька годин після них Росія атакувала нашу енергетичну інфраструктуру,

– заявив Сибіга.

Він розповів, що після цих заяв військові країни-агресорки вдарили по електростанції та теплоелектроцентралі у Харкові. Вночі окупанти також обстріляли газову інфраструктуру Харківщини та підстанцію на Житомирщині. Сибіга наголосив, що не можна вірити жодним словам Путіна, якщо вони не підкріплені діями.

Членство в ЄС.

Міністр закликав Євросоюз відкрити нові переговорні кластери.

Росія робить ставку на зиму. Європа має зробити ставку на Україну. Кожна система протиповітряної оборони рятує життя. Росія розуміє лише силу,

– наголосив Сибіга.

Він додав: що сильнішим буде тиск на Москву, то ближчим є справедливий мир. Наприкінці він зазначив, що безпека Європи залежить від безпеки України.

Зауважимо, що у понеділок, 12 жовтня, міністри закордонних справ ЄС запровадили проти Росії 22-й пакет санкцій. До списку внесли майже 1 600 нових позицій. Вони спрямовані проти російського військово-промислового комплексу. Це найбільший пакет в історії Євросоюзу.