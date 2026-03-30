Україна готова до перемир'я на Великдень: Зеленський сказав, чи є ризик для фронту
- Україна готова до перемир'я на Великдень, але не ціною суверенітету та гідності.
- Зеленський вважає, що за кілька днів "тиші" Росія не зможе суттєво змінити ситуацію на фронті.
Україна готова до перемир'я на Великдень. Мовиться про будь-які компроміси, але не ціною суверенітету та гідності.
Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.
Чи може Росія використати павзу на фронті на свою користь?
Глава держави повідомив, що Україна готова до припинення вогню на Великдень та будь-яких компромісів, але не ціною суверенітету та гідності.
Він додав, що справжня мета України – не короткі паузи, а повне завершення війни.
Нормальні люди, які поважають життя, говорять про припинення вогню і закінчення війни на все життя, а не на кілька днів. Але, безумовно, ми готові до будь-яких компромісів. Окрім компромісів з нашою, як я сказав, гідністю і суверенітетом,
– додав гарант.
Крім того, Зеленський прокоментував ризик перегрупування російських військ за кілька днів "тиші". За його словами, такий варіант малоімовірний, оскільки за кілька днів суттєво змінити ситуацію на фронті – неможливо.
Яка наразі ситуація на фронті?
Аналітики Інституту вивчення війни інформують, що станом на 30 березня оборонці зуміли просунутись на трьох ключових напрямках – на північний схід від Костянтинівки, на схід від Прилук та у західній частині Запорізької області.
Тоді як ворог мав незначні успіхи на Олександрівському напрямку.
Росіяни вже розпочали свій весняно-літній наступ, зокрема на Лиманському напрямку. Однак на заваді стали значні втрати та несприятливі погодні умови.