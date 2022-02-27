Україна готова до перемовин, але не слухатиме жодних попередніх умов

У Володимира Зеленського заявили, що Україна готова до перемовин з Росією. Однак не слухатиме жодних попередніх умов держави-агресорки.

Речник українського президента Сергій Никифоров повідомив, що влада чула заяви про те, що російська делегація прибула до Гомеля на переговори.

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Українська делегація до Гомеля не поїде

Представників України там не буде. Хоча такий формат, за словами Никифорова, справді обговорювали. Але в останній момент перемовники Росії висунули вимогу, що українська армія повинна спершу скласти зброю.

На це негайно отримали пропозицію вирушити за "русским военным кораблем",

– наголосив речник Зеленський.

Тому заяви й рішення держави-агресорки демонстративно їхати до Гомеля – "є лише інформаційним тиском і спробою перекласти відповідальність за зрив на Україну".

Україна готова до перемовин, але без попередніх умов

Водночас українська сторона готова до переговорів.

Але не готова вислуховувати будь-які попередні умови,

– додав Никифоров.

Він уточнив, що це стосується і місця їхнього проведення. "Ми не можемо їхати до Білорусі, з території якої до наших міст прямують літаки та ракети. Так само у питаннях безпеки нашої делегації ми вимушені були б покладатися на гарантії сторони, яка приймає. З огляду на попередні події такі гарантії вартують дуже мало", – пояснив прессекретар президента.

Никифоров підсумував, що позиція України залишається незмінною: "Ми готові зустрічатися у будь-якому нейтральному місці: Баку, Стамбулі, Варшаві, Відні… Ми й надалі запрошуємо Росію якнайшвидше сісти за стіл переговорів і вберегти життя своїх військових". Кожен день зволікання Москви призводитиме до людських та економічних втрат.

Нагадаємо, радник голови Офісу Президента Олексій Арестович пояснив, що прибуття російської делегації до Білорусі на переговори свідчить про те, що ворог втратив ініціативу.

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