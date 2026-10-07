Україна готова до переговорів із США та Росією: у МЗС окреслили 5 варіантів припинення вогню

Україна оголосила про повну готовність провести мирні переговори у тристоронньому форматі за участю Києва, Вашингтона та Москви вже протягом жовтня 2026 року. Наразі українська сторона очікує лише на відповідний сигнал про готовність від Росії.

Подробиці під час зустрічі з журналістами розповів речник МЗС Георгій Тихий.

Що відомо про готовність України до переговорів з Росією?

Згідно із заявою Тихого, дипломатичний процес може відбутися як на найвищому рівні глав держав, так і на інших представницьких майданчиках.

Хоча саме зустріч лідерів здатна принести найбільш проривні результати, Київ відкритий до діалогу на будь-якому технічному чи посадовому рівні.

Крім того, у зовнішньополітичному відомстві деталізували позицію щодо можливих сценаріїв припинення вогню, до яких підготовлена українська сторона.

Наразі в опрацюванні перебувають одразу п'ять різних форматів часткового або повного перемир'я.

Основою дипломатичної позиції залишається безумовне та повне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще в березні 2025 року під час консультацій у Джидді. Цей режим може набути чинності негайно, як тільки Росія надасть дзеркальну згоду.

Взаємодія з міжнародними посередниками та варіанти перемир'я

Серед окремих ініціатив розглядається безпековий блок у Чорному морі, пропозиції щодо якого формуються в тісній координації з Туреччиною та Єгиптом. Додатково опрацьовуються варіанти енергетичного й продовольчого припинення ударів за сприяння США та Індії.

І з українського боку є готовність досягати реальних рішень, реального припинення війни,

– зазначив Георгій Тихий.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, ініціатива провести тристоронню зустріч до кінця жовтня надійшла від Сполучених Штатів. Президент Володимир Зеленський раніше підтверджував підтримку проведення таких консультацій в Об'єднаних Арабських Еміратах або в іншій узгодженій країні.