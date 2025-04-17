В ОПУ відповіли, чи справді США відмовились продавати Patriot Україні

Україна готова купувати у США озброєння, зокрема зацікавлена у придбанні систем ППО Patriot. В західних ЗМІ шириться інформація про те, що начебто американський президент Трамп відхилив таку пропозицію українського лідера Зеленського.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в етері 24 Каналу зазначив, що такі публікації в медіа – спекулятивні. Він наголосив, що США залишаються партнерами України та Європи.

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Чому переговори щодо купівлі зброї будуть складними?

В Сполучених Штатах, як зазначив Подоляк, є потужне лобі американських зброярів, які хочуть продовжувати домінувати на глобальному ринку. Він нагадав ситуацію, коли Вашингтон призупинив надання озброєння Україні. Тоді Європа заговорила про те, що буде зупиняти контракти з США на постачання зброї та вкладатиметься у власне виробництво, а це суттєвий удар по фінансових інтересах найпотужнішого лобі Республіканської партії.

США відверто говорять, що виступають на комерціалізацію відносин. Україна ж заявляє, що готова до цього, якщо немає інших варіантів, та хоче купувати критично важливі для неї види зброї за ринковою ціною.

"Це питання обговорень і вони будуть складними з США не лише у нас. Тому що стратегія Трампа була націлена (і подобалась частині його електорату) на певну ізоляцію, відхід від глобалістських трендів", – озвучив Подоляк.

До відома! Президент України Володимир Зеленський пропонував, аби наша держава придбала 10 систем протиповітряної оборони Patriot у Сполучених Штатів за 15 мільярдів доларів або ж отримала ліцензію на їх виробництво.

Чим обернеться для США відмова продавати зброю Україні?

Сполучені Штати, як підкреслив радник голови ОПУ, не можуть самоізолюватись, тому що світ відкритий і в будь-якому випадку таким залишиться. Так, США можуть відійти на другорядні ролі, але не можуть бути одночасно глобальним лідером на ринку зброї та в цю ж мить відмовляти в межах нормальних комерційних відносин країні, яка потребує закупівель цього озброєння.

США не можуть в цьому відмовляти, бо це їм абсолютно занулює репутацію,

– наголосив Подоляк.

Радник голови ОПУ зауважив, що Україні треба наполегливо робити свою справу, яка складається з базових речей: вести переговори на всіх рівнях та озвучувати виключно прагматичні аргументи про те, що вона готова платити за американську зброю і в цьому зацікавлені й самі США. Адже це принесе дохід та покращить репутацію зброярів Сполучених Штатів.

Інакше, зі слів Подоляка, Росія чи Китай займуть відповідні ніші на глобальному ринку зброї. Він підсумував, що навряд чи США будуть йти шляхом тотального занулення своєї репутації.