Україна готує бригади до нового контрнаступу, – Кулеба
9 грудня 2023, 09:08Читать новость на русском
Джерело:The Wall Street Journal
Збройні Сили України ведуть активну підготовку бригад для нових операцій із контрнаступу і оборони.
Про це в інтерв'ю The Wall Street Journal розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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"Ми готуємо наші бригади для нових контрнаступальних і оборонних операцій", – сказав Кулеба.
Міністр також заявив, що будь-яка пауза на фронті зараз дасть Росії шанс перегрупуватися і підготуватися до нових військових дій.
Контрнаступ ЗСУ: головне
- Раніше президент Зеленський заявив, що Україні не вдалося досягти швидких результатів у ході контрнаступу. За словами глави держави, ми не отримали всієї необхідної зброї від союзників, обмеження в розмірі військової сили перешкоджали швидкому просуванню.
- Водночас Україна не планує здаватися. До кінця 2023 року Україна ще планує досягти успіхів на фронті. Для цього, зазначив президент, вже існує план із конкретними містами та напрямками.
- Також Washington Post писав, що ще на початку наступальної операції України "усе пішло не за планом", тому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному довелося змінювати тактику всієї операції.