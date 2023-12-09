Україна готує бригади до нового контрнаступу, – Кулеба

Збройні Сили України ведуть активну підготовку бригад для нових операцій із контрнаступу і оборони.

Про це в інтерв'ю The Wall Street Journal розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"Ми готуємо наші бригади для нових контрнаступальних і оборонних операцій", – сказав Кулеба.

Міністр також заявив, що будь-яка пауза на фронті зараз дасть Росії шанс перегрупуватися і підготуватися до нових військових дій.

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