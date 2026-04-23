Україна готує технологічний сюрприз для росіян на фронті, – Буданов

Глава Офісу президента розповів, що у воєнному плані Україна перебуває на етапі, де кількісне нарощування дронів уже не вирішує питання докорінно. Тож Україна готує технологічний сюрприз для окупантів.

Про це Кирило Буданов розповів на Київському безпековому форумі 23 квітня.

Що анонсував Буданов?

Кирило Буданов розповів, що обидві сторони досягли певного максимуму у використанні наявних технологій управління.

Тож наступний етап – повна інтеграція штучного інтелекту.

Буданов зазначив, що Україні потрібен перехід до автономних систем, які здатні самостійно ідентифікувати цілі та маневрувати.

Такі напрацювання в України вже є, і переконаний, що зовсім скоро стануть сюрпризом для ворога,

– сказав він.

До слова, про досягнення та плани Міноборони щодо використання штучного інтелекту для перемоги України, розповів Михайло Федоров 24 Каналу. Він розповів, що штучний інтелект вже виконує конкретні бойові завдання – як тактичні, так і стратегічні.

Глава ОП зауважив, що зі слабкими ніхто у світі справи не має, а міжнародне право без сили не працює. Тож, щоб досягти успіху на переговорах, потрібно бути сильними на полі бою та об'єднаними в тилу.

Наші червоні лінії залишаються незмінними: ми не визнаємо жодних територіальних втрат і не збираємося торгувати власною землею. Будь-який компроміс має задовольняти передусім інтереси України,

– наголосив Буданов.

