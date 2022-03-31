Україна хоче націоналізувати 400 російських і білоруських вагонів

Співробітники Бюро економічної безпеки України виявили у Черкаській області білоруські та російські вагони. Їх планують націоналізувати.

Ці вагони належать російським та білоруським підприємствам. Окрім цього, у зоні митного контролю в одному з міст Черкащини виявили залізничний вагон білоруського підприємства з електрообладнанням.

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У цьому вагоні 12 тягових електродвигунів та 12 якорів тягових двигунів.

Білоруські та російські вагони на Черкащині:

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Наразі співробітники бюро оцінюють вартість залізничного рухомого складу та електрообладнання. Перелік виявлених товарно-матеріальних цінностей направили до Укрзалізниці та військово-цивільної адміністрації Черкаської області, де повинні схвалити рішення щодо подальшої націоналізації.

Заходи Бюро економічної безпеки України щодо виявлення та аналізу діяльності суб’єктів господарювання, де кінцевими бенефіціарами є резиденти Росії та Білорусі, встановлення активів цих країн та зупинення роботи підприємств, які здійснюють незаконну торгівлю з Росією та Білоруссю, зокрема, і контрабандним шляхом, тривають,

– додали в БЕБ.