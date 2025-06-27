Позитивні сигнали були: в ОП прокоментували питання продажу Україні систем ППО Patriot

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква розповів, як просувається питання продажу Україні систем Patriot. Він зазначив, що позитивні сигнали були.

Президент України не один раз порушував це питання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми-Україна".

Дивіться також У Білому домі не коментують можливість передачі Україні додаткових ракет для Patriot

Як просувається питання продажу Україні систем Patriot зі США

Безумовно, почули багато позитивних сигналів, не лише цей. Ви знаєте, що тема продажу Patriot для України не перший раз порушувалася президентом України, було це питання піднято під час однієї з телефонних розмов, потім почалася відповідна робота на рівні Міністерства оборони,

– зазначив Жовква.

Він додав, що переговори про це наразі продовжуються, триває відповідна робота на рівні тих спеціалістів, які мають цим займатися.

Нагадаємо, Трампа запитали про те, чи можуть США продати Україні ракети до Patriot. Він відповів, що вони потрібні і США, він хоче, щоб США могли їх надати.