Лукашенко цинічно заявив, що в Україні б "дуже зраділи", якби Росія застосувала ядерну зброю

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що в Україні були б раді, якби Росія застосувала ядерну зброю. Він вважає, що в такому випадку його країна та Кремль залишилися б без союзників.

Обговорюючи операцію ЗСУ в Курській області, Лукашенко зауважив, що це може бути спробою України спровокувати Росію на асиметричні дії. Про це повідомляють білоруські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Як Лукашенко відреагував на Курську операцію

Небезпека полягає в тому, що ця (Курська операція – 24 Канал) подібна ескалація з боку України – спроба штовхнути Росію на асиметричні дії. Ну, припустимо, застосування ядерної зброї. Знаю точно, що в Україні були б дуже раді, якби Росія застосувала або ми там тактичну ядерну зброю. Це було б щастя,

– заявив Лукашенко.

Він також наголосив, що у разі застосування ядерної зброї, Росія та Білорусь можуть залишитися без союзників.

"От тоді, напевно, у нас навряд чи союзники залишилися б. Взагалі ніяких навіть співчутливих країн не залишилося б. Тому що вони занурені в те, що відбувається", – зазначив самопроголошений президент.

Він додав, що негативне сприйняття ядерної зброї вже сформувалося, але Україна намагається підштовхнути до її використання.

"По-друге, це ж ядерна зброя. У нас уже сформований певний образ негативний до цієї ядерної зброї. Ось вони хочуть підштовхнути", – резюмував Лукашенко.