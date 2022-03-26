Україна хоче жити заради своїх мрій, а не чужих хворих фантазій, – нове звернення Зеленського

Володимир Зеленський 26 березня записав нічне відеозвернення до українців. У ньому президент наголосив, що Україна єдина у прагненні жити вільно й заради власних мрій, а не чужих хворих фантазій.

Український лідер своє чергове звернення розпочав з коментарів щодо ситуації у місті Славутич, що на Київщині, повідомляє 24 канал.

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Славутич росіяни не підкорять

Президент зазначив, що загарбникам не вдасться підкорити вільний Славутич.

Сьогодні ми були разом з тобою, на твоїх вулицях, у твоїх протестах. Ми всі разом говорили окупантам одне: йдіть додому, поки ще можете ходити,

– додав Зеленський.

Росіяни, коли ввійшли в Славутич, отримали таку ж реакцію, як і в інших українських містах. Адже Україна єдина у своєму прагненні жити вільно, незалежно й заради власних мрій, а не чужих хворих фантазій.

Кожен день боротьби за українську землю доводить, що країна є сповненою життям державою, яка має історичне коріння та моральну основу на всій своїй території.

Російська пропаганда в Україні не діє

Глава держави запевнив, що окупантам досягти своєї мети не допоможе ніщо, що вони роблять.

Відключення нашого телебачення та підключення камлання московських ведучих, листівки з пропагандою, роздача рублів,

– пояснив політик.

Він відзначив, що вже скоро рублі прийматимуть на вагу, а не за номіналом.

Загарбникам не допоможе і підкуп маргіналів, яких вони шукають по всіх смітниках, аби зобразити нібито проросійську владу. Відповідь на це буде лише одна – ненависть і презирство.

Українці забирають у росіян їхню техніку

Прості українські селяни, додав глава держави, голіруч беруть у полон пілотів збитих російських літаків.

Наші тракторні війська, українські фермери забирають російську техніку в полях і віддають її нашими Збройним Силам,

– додав глава держави.

Серед цієї техніки є й найновіші зразки, які Росія намагалася зберегти в секреті. А тепер окупанти їх кидають на українській землі, а тоді втікають.

Водночас всі українці понад місяці віддають всю енергію обороні рідної країни.

Вітання Нацгвардії

У своєму відеозверненні український лідер знову привітав Нацгвардію з її днем та подякував за всі зусилля військових на шляху до перемоги України.

Президент нагадав, що вручив нагороди нацгвардійцям, які відзначилися в боях з окупантами. Крім того, Зеленський надав звання бригадного генерала 5 полковникам Нацгвардії.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення вже 476 бійців Нацгвардії відзначили держнагородами.

Україна потребує озброєння для боротьби з Росією

Зеленський розповів, що з Анджеєм Дудою 26 березня спілкувався двічі. Політики говорили про біженців з України, які знайшли прихисток у Польщі, про необхідність посилення безпеки для всієї Європи.

Яка ціна цієї безпеки? Це – літаки та танки для України, протиракетна оборона, протикорабельна зброя. Це те, що є в наших партнерів і припадає в них пилом,

– уточнив український лідер.

Він вкотре звернув увагу, що від ситуації в Україні залежить безпека всієї Європи. А також зазначив, що Україна просить лише 1% літаків і танків НАТО. Глава держави запитав: невже Альянсом через залякування досі керує Росія.

Також Зеленський розповів, що спілкувався з військовими, які захищають від окупантів Маріуполь. "Хоча б відсоток хоробрості захисників Маріуполя – тим, хто вже 31 день думає, як же передати Україні десяток-другий літаків або танків", – продовжив політик.

Він звернувся і до росіян, які продовжують обстрілювати місто та вбивають там місцеве населення. Президент наголосив, що загарбники так чинять з російськомовним населенням. Це означає, що саме держава-агресорка робить все, аби у Маріуполі та інших російськомовних містах сталася дерусифікація.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава Міноборони Олексій Резніков 26 березня зустрілися в Польщі з колегами зі США.

Переговори стосувалися того, що ми потребуємо. Поки продовжується пінг-понг, хто і як має передати нам літаки та інші інструменти захисту, Україна не може збивати російські ракети з дробовиків і кулеметів,

– зазначив Зеленський.

Неможливо звільнити Маріуполь без літаків, танків та іншої бронетехніки. Про це вже знають всі. Президент знову закликав допомогти Україні, поки ще не пізно. Адже надання українцям літаків підтримує більшість населення країн Заходу.

Перемовини зі світовими лідерами та виступи Зеленського

Глава держави повідомив, що спілкувався з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим. Зокрема, про гуманітарну катастрофу через дії російських військ та про те, як урятувати людей.

Український лідер виступив і на Дохійському форумі у Катарі.

Це поважне зібрання, яке має значення не лише для ісламського світу, а й для багатьох інших держав Латинської Америки, Африки. Це ті регіони, де російська пропаганда все ще має великий вплив,

– пояснив він.

Та зауважив, що Україна працює проти брехні по всьому світу. Хай у Росії знають, що правда не мовчатиме.

Новий злочин окупантів проти історії

Окупанти скоїли черговий злочин проти історії та історичної справедливості.

Біля Харкова російські війська у своєму фірмовому нелюдському стилі "денацифікували" меморіал жертвам Голокосту – в Дробицькому Яру,

– розповів Зеленський.

У роки Другої світової війни в цьому місці нацисти розстріляли приблизно 20 тисяч людей. Через 80 років їх убивають вдруге. І це робить Росія.

Президент підсумував, що російські війська отримують саме такі накази: знищувати все, що робить наш народ народом, наших людей людьми, нашу культуру культурою. Однак всі причетні обов'язково відповідатимуть за скоєне.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео