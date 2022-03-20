Україна хоче зібрати 70% минулорічного врожаю

В Україні запустили програму підтримки сівби, щоб попри війну зібрати 70% урожаю 2021 року.

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма в ефірі телемарафону. Він заявив, що запасів пшениці, олії, кукурудзи та інших базових продуктів на складах вистачить на 3 – 5 років.

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Наша мета – зберегти врожай наступного року як мінімум на рівні 70% цього року, попри ситуацію,

– заявив заступник голови Офісу Президента.

Для цього Україна запустила комплексну програму підтримки посівної, включно з пільговим фінансуванням аграріїв.

Раніше для українських аграріїв уряд запустив додаткові програми підтримки, щоб за першої можливості в країні розпочалась посівна кампанія.

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