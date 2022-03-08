Україна імпортує з Європи по 9 мільйонів кубометрів газу на добу

В Україні працюють над посиленням її енергетичної безпеки. Щодоби з Європи імпортують по 9 мільйонів кубометрів газу.

Найбільше газу імпортують з Угорщини. Про це розповів директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

До теми У ЄС розробили план, щоб позбутись залежності від нафти й газу з Росії

Щоденно з Європи імпортують 9 мільйонів кубометрів газу

Макогон зазначив, що з початку 2022 року в Україну імпортували майже 500 мільйонів кубометрів газу.

Наразі щоденно імпортується майже 9 мільйонів кубометрів газу,

– додав посадовець.

Блакитне паливо імпортують з наступних країн:

Угорщина – 49%;

Словаччина – 29%;

Польща – 22%.

Макогон нагадав, що за останні пів року Оператор ГТС України майже вдвічі збільшив обсяг гарантованих потужностей до України – 27 мільйонів кубометрів до майже 54 мільйонів кубометрів. Робота над посиленням енергетичної безпеки нашої країни триває.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!