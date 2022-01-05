Україна та Індія мають значний потенціал у різних сферах співробітництва, – Данілов

У Раді нацбезпеки та оборони України переконані, що у співпраці з Індією є великий потенціал. Секретар РНБО Олексій Данілов назвав низку сфер, в яких дві країни можуть бути корисними одна одній.

За словами Данілова, Україна й Індія можуть співпрацювати у питаннях військово-технічного співробітництва, енергетичної безпеки та кризи, боротьби з пандемією та інших. Таку думку секретар РНБО висловив під час зустрічі з послом Індії Партха Сатпатхі.

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Пріоритети у співпраці Індії та України

Олексій Данілов зустрівся із послом Індії з нагоди завершення його дипломатичної місії в Україні. Серед пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці секретар РНБО виділив спільні зусилля щодо зміни клімату та захисту довкілля.

Країни визнають, що партнерство є успішним. Також на зустрічі обговорили перспективи взаємодії сфері безпеки та сільського господарства. Приділили увагу й фармацевтичній та титановій галузях тощо. Політики дійшли висновку, що важливим є подальший розвиток науково-технічного співробітництва між Україною та Індією.

Ми на порозі великих зрушень у двосторонній співпраці,

– сказав Олексій Данілов.

Що відомо про співпрацю з Індією

В Індії частково локалізують виготовлення окремих компонентів газотурбінних двигунів морського застосування, які виробляє українське підприємство "Зоря"-"Машпроект". Відповідну угоду підписали з індійською державною компанією Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL).

Казахський авіаперевізник Air Astana з 15 грудня запустив пересадки з Києва в індійську столицю Делі через свій базовий аеропорт в Алмати.Новий маршрут став можливим, оскільки авіакомпанія вирішила відновити польоти в Індію, які тимчасово призупиняли у 2020 році через карантин.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що поруч з економікою завжди є місце й політичним дивідендам. Зокрема він виділяв регіони та країни, потенціал яких повинна використовувати Україна. Серед них була й Індія.

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