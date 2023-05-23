Тримаємо низку будівель, – Череватий заявив, що Україна контролює територію у самому Бахмуті

Сили оборони все ще тримають оборону Бахмута, у самому місті є будівлі, які контролює Україна. Росіяни не захопили місто, як про це заявляє ватажок вагнерівців Пригожин.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий. За словами посадовця, Сили оборони тримають район "Літака" та мають там фортифікаційні споруди, окопи, опорні пункти, зокрема і в Південно-Західній частині міста.

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Череватий зазначив, що заяви голови терористичного ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина щодо повного захоплення міста не відповідають дійсності.

Щоб, напевно, зберегти залишки свого особового складу та репутації, Пригожину нічого не залишається, крім того, щоби придумати таку спеціальну інформаційну операцію: мовляв, я вже переміг і йду, а далі хай розбирається регулярна армія, яку він сам же критикує і каже, що вона ні на що не здатна. Ось така країна сюрреалізму,

– сказав Череватий.

Речник також наголосив, що у вагнерівців дуже великі втрати і закінчується особовий склад, на відміну від боєприпасів.

"У них немає снарядного голоду – у них серйозні проблеми з людьми, поповнювати немає звідки, втрати величезні", – додав Череватий.

ЗСУ мають успіхи у Бахмуті

За словами Череватого, дії ЗСУ у Бахмуті проходять в рамках успішної оборонної операції на Бахмутському напрямку.

Ми досягли головних цілей. Ми не дали їм прорватися, поламати наші бойові порядки, знищити наше угруповання, що там воює, оточити його. Крім того, ми завдали їм колосальних втрат,

– сказав посадовець.

Череватий розповів, що одним із напрямків, де ЗСУ рухаються успішно – це у сторону Кліщіївки. У районі Берхівського водосховища теж є просування.

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