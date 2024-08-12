Україна контролює приблизно 1 000 кілометрів квадратних території Росії, – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Володимиру Зеленському стосовно операції в Курській області. Таким чином українське військове керівництво вперше визнало причетність ЗСУ до подій на кордоні з Росією.

Відповідну інформацію повідомив Володимир Зеленський ввечері, 12 серпня, інформуючи стосовно порушених тем під час Ставки.

Дивіться також В СБУ попередили, що росіяни можуть інсценувати злочини проти цивільних на Курщині

Сирський розповів про контроль Україною російських територій

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій обговорили ситуацію у Курській області, де росіяни продовжують втрачати особовий склад, техніку, а зокрема й власні території.

За підсумками зустрічі глава держави розкрив, що Збройні Сили України причетні до подій на кордоні з країною-агресоркою та додав, що Олександр Сирський доповів стосовно поточної обстановки там.

Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько 1000 квадратних кілометрів території Росії. Угруповання військ виконують поставлені завдання. Бої ідуть... по всьому фронту. Ситуація знаходиться під нашим контролем",

– сказав Головком.

Президент також додав, що серед іншого під час Ставки доручили міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, Службі безпеки України підготувати гуманітарний план для території проведення операції у Курській області.