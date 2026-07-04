Росія хоче зламати Україну балістикою: нам критично потрібні ракети для Patriot, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує більшої кількості ракет для систем ППО. За його словами, Росія використовує балістику як "останній аргумент" у війні.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Що відомо про заяву Зеленського?

За словами Зеленського, Росія використовує балістичні ракети як свій останній аргумент, щоб продовжувати війну проти України.

Вони хочуть, щоб балістичні ракети зламали наш спротив і волю українського народу. Саме тому нам потрібно більше ППО,

– заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна гостро потребує ракет-перехоплювачів для систем Patriot. За його словами, союзники мають необхідні запаси, однак для їхньої передачі Києву потрібне політичне рішення, насамперед з боку США.

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Україна та Німеччина уклали контракт, який передбачає постачання щонайменше 600 ракет для систем протиповітряної оборони. Це має посилити українську ППО на тлі поточних російських повітряних атак по території країни.

Президент зазначив, що США наразі виготовляють близько 700 ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot щороку. За його словами, американська сторона також передала відповідні ліцензії Німеччині для розширення виробництва.

Велика Британія 18 червня оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Він охоплює постачання 150 тисяч безпілотників і понад 350 ракет та радарів ППО до кінця 2026 року.