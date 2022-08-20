Україна тепер в елітному клубі, – Притула про те, чому обрали саме такий супутник для ЗСУ
Фонд Сергія Притули нещодавно придбав унікальний супутник ICEYE. Волонтер розповів, чому для ЗСУ обрали саме його.
Про переваги супутника ICEYE Сергій Притула розповів в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал. Зауважте, що його придбали за гроші, які українці зібрати на 3 безпілотники Bayraktar, котрі потім компанія вирішила надати безкоштовно.
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Притула пояснив, чому обрали саме цей супутник
Волонтер зауважив, що хоче привітати усіх українців, адже відучора наша держава – в елітному клубі.
Ми здобули такі технології, якими не володіє наш ворог. І це вкрай важливо в контексті розуміння, що це дає низку переваг у цій війні саме нашим Збройним Силам України,
– зазначив Притула.
За його словами, не дуже велика кількість країн і ще менша кількість компаній володіють технологією SAR. Супутники, які цікавили ЗСУ, є двох видів – оптичні та радарні.
"Ми приглядалися і до тих, і до тих. Зупинилися на SAR-технології, тому що радарному супутнику абсолютно все одно день чи ніч. Йому все одно на туман, хмарність і так далі", – додав волонтер.
Він зауважив, що знімки на ньому виходять не такими гарними, як на оптичному. Проте невдовзі настануть осінь та зима – світловий день скоротиться, почнуться дощі, висока хмарність та тумани.
"Тому ми й обрали, власне, цей супутник. Ми купили не лише супутник. Цей супутник для нас – це точка входу для отримання бази даних усього сузір'я супутників компанії ICEYE, яка є нашим партнером у цьому", – додав волонтер.
Притула зазначив, що компанію ICEYE також обрали невипадково. Вона має найбільший "парк" супутників у космосі з технологією, яка цікавить Україну.
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