Україна купила у британців потужний криголам для місій в Антарктиді: фото

Українські полярники отримали власний криголам. Національний антарктичний науковий центр придбав у британських колег легендарне судно "Джеймс Кларк Росс".

Сторони вже підписали акт про купівлю-продаж. Це відбулося у четвер, 19 серпня. Наразі стартував процес переоформлення усіх необхідних документів.

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Після завершення цих процедур, судно, яке, зараз перебуває у Данії, зможе вирушити до України – вже під українським прапором. Згідно з попередніми домовленостями, криголом прибуде у порт Одеси на початку осені.

Скільки заплатила Україна

Криголам обійшовся українцям приблизно у 5,3 мільйона доларів. Про це у коментарі BBC розповів Євген Дикий, директор Національного антарктичного наукового центру. За його словами, у цю суму входила, зокрема, покупка 2 моторних човнів (по 25 тисяч доларів доларів) та наповнення баку пальним (понад 272 тисяч доларів).

Такий вигляд має корабель, придбаний україцями / Фото Євгенія Прокопчук та British Antarctic Survey

Раніше у МОН пояснили, що криголам дозволить українським науковцям повернутись до досліджень Світового океану. У майбутньому вони планують працюваьти не лише в Антарктиді, а й в Арктиці. Водночас власне судно допоможе розв'язати логістичні проблеми на станції "Академік Вернадський".

Що відомо про "Джеймс Кларк Росс"

Джерело: "Вікіпедія"

Судно назвали на честь британського військового моряка та полярного дослідника. Понад 180 років тому він здійснив наймасштабнішу для свого часу експедицію в Антарктику.

"Джеймс Кларк Росс" спустили на воду 1 грудня 1990 року. Перебувало на службі у Британської антарктичної служби з 1991 року.

Довжина корабля – 100 метрів. Він може розвивати швидкість до 2 морських вузлів (майже 4 кілометри на годину) через рівне льодове поле товщиною 1 метр.

100 метрів. Він може розвивати швидкість до 2 морських вузлів (майже 4 кілометри на годину) через рівне льодове поле товщиною 1 метр. На борту легендарного криголама обладнано кілька лабораторій. Є на судні й системи лебідок для розміщення наукового обладнання.

Покупка цього судна є символічною для українців. Адже саме "Джеймс Кларк Росс" у 1996 році доставив першу українську антарктичну експедицію на "Академік Вернадський".

Текст публікації на фейсбук-сторінці британського посольства:

Після 30 років служби у складі британської антарктичної місії криголам "Джеймс Кларк Росс" був проданий українській антарктичній станції "Академік Вернадський". Це вже другий приклад, коли британський дослідницький актив передається українським колегам-науковцям. Перший – це передача у 1996 році станції "Фарадей", яка тепер відома як станція "Академік Вернадський".

Корабель "Джеймс Кларк Росс" відкриває нові можливості для проведення наукових розвідок, зокрема дослідження океанів та зміни клімату в полярних регіонах. До речі, у 1996 році саме "Джеймс Кларк Росс" доставив першу українську місію на колишню британську станцію "Фарадей".