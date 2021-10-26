Україна купуватиме кисень в Польщі, – Радуцький

В Україні є проблема з киснем для хворих на коронавірус. Кілька заводів, які його виготовляли, зупинились.

Про це у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною сказав керівник комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За його словами, Рада національної безпеки та оборони наразі розв'язує це питання.

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"Чомусь ці заводи на технічний регламент зупинились саме зараз на піку хвилі епідемії. Однак сьогодні я чув виступ міністра охорони здоров'я, що вже домовились тимчасово, доки заводи почнуть працювати на повну потужність, купувати деяку кількість кисню в Польщі", – розповів Радуцький.

Потреба кисневого забезпечення в Україні: що відомо

Ляшко зазначив, що хворі штамом Дельта потребують більше кисневого забезпечення. Раніше міністр повідомляв, що кількість необхідного кисню на добу складає 977 тисяч літрів на хвилину.

За словами міністра, в Україні є 35 заводів, які виробляють кисень, з них 23 медичного і 12 технічного.

Ляшко переконує, що лікарні не відчули зміни ціни на кисень через закупівлі з Польщі.