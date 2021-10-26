Україна купуватиме кисень в Польщі, – Радуцький
26 жовтня 2021 , 21:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
В Україні є проблема з киснем для хворих на коронавірус. Кілька заводів, які його виготовляли, зупинились.
Про це у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною сказав керівник комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За його словами, Рада національної безпеки та оборони наразі розв'язує це питання.
До теми У Чернігів перестали постачати кисень для COVID-хворих – наявного вистачить на кілька годин
"Чомусь ці заводи на технічний регламент зупинились саме зараз на піку хвилі епідемії. Однак сьогодні я чув виступ міністра охорони здоров'я, що вже домовились тимчасово, доки заводи почнуть працювати на повну потужність, купувати деяку кількість кисню в Польщі", – розповів Радуцький.Зверніть увагу! Очільник МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що завод, який виготовляв кисень, був на території заходу України, тому купувати ресурс в Польщі простіше, ніж вести його із з Донецької, Луганської чи Запорізької областей.
Потреба кисневого забезпечення в Україні: що відомо
- Ляшко зазначив, що хворі штамом Дельта потребують більше кисневого забезпечення. Раніше міністр повідомляв, що кількість необхідного кисню на добу складає 977 тисяч літрів на хвилину.
- За словами міністра, в Україні є 35 заводів, які виробляють кисень, з них 23 медичного і 12 технічного.
- Ляшко переконує, що лікарні не відчули зміни ціни на кисень через закупівлі з Польщі.