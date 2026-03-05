"Саратов такого ще не бачив": яких серйозних уражень зазнала Росія через українські дрони

В окупованому Маріуполі постійно піддаються ураженню російські системи С-300 та С-400. Це пов'язано з тим, що Сили оборони України приділяють останнім часом особливу увагу сам е Маріупольському напрямку.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що сьогодні відбувається масштабування ударів із Запорізького напрямку на Приазовську частину Донецької області. Він пояснив, яка мета цих дій українських сил.

Що відбувається в Маріуполі?

Андрющенко зауважив, що в районі Маріуполя відбувається те саме, що і рік тому на Запоріжжі.

Маріуполь був досить щільно закритий ППО, адже це – перша лінія російської протиповітряної оборони для Ростовської області, для Кубані, вона також закриває Азовське море,

– сказав він.

Тому спершу вибиваються залишки систем протиповітряної оборони і завдяки цьому, за словами керівника Центру вивчення окупації, відбуваються ураження і по Маріупольському району у Мангушській громаді. Там під ударами опинилися два дуже важливих пункти. Йдеться про базу військову і зв'язку та про склад, який був розташований на узбережжі моря, так званий "Рибцех".

"Вночі 4 березня в Маріуполі також було гучно. Це був транзит, який рухався на Саратов, на Енгельс. Всі спостерігали потужну атаку – Саратов такого ще не бачив. Там понад 60 вибухів пролунали над містом, і це означає, що дуже велика кількість дронів летіла по різних напрямах", – пояснив Петро Андрющенко.

Важливо! Вночі 4 березня Саратов та Енгельс, де розташована авіабаза, в Росії атакували безпілотники. Впродовж приблизно 2 годин у різних районах міст пролунало понад 60 вибухів. Внаслідок ударів обидва міста частково залишились без світла. Місцева влада назвала цю атаку наймасованішою за рік та повідомила про пошкодження цивільної інфраструктури.

Частина цих дронів, за його словами, курсувала через Маріуполь, які намагались збити. Крім того, після вибухів з території комбінату Азовсталь підіймався дим. Саме там, зазвичай розташовані системи протиповітряної оборони. Одна з них перебувала на Шлаковій горі в морі, і її було ліквідовано. Проте вона не остання.

Взагалі росіяни по Маріуполю розставляють велику кількість систем протиповітряної оборони. Вони не розміщують С-300, С-400 в самому місті, але системи "Бук" і "Тор" розташовані, як зазначив керівник Центру вивчення окупації, безпосередньо в житловій забудові.

