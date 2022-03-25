Україна, Литва та Польща створила спільну групу для розслідування російських воєнних злочинів
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала зі своїми колегами з Польщі та Литви Угоду про створення спільної слідчої групи для розслідування агресії Росії та її воєнних злочинів на території України.
У відомстві зазначили, що українська генпрокурорка підписала угоди з Генпрокурором Литви Нідою Грунскєне та Генпрокурором і Міністром юстиції Польщі Збігневом Зьобро. Також документ скріпили підписами представники країн в Євроюсті.
Читайте також: Є перша підозра про зґвалтування українки, – Венедіктова просить постраждалих писати заяви
Колеги-прокурори Литви і Польщі першими протягнули руку професійної допомоги після повномасштабного вторгнення РФ в Україну і розпочали власні національні розслідування. Тепер ми об'єднуємо зусилля Люблінського трикутника справедливості, щоб протистояти злу на юридичному фронті,
– заявила українська генпрокурорка
Чим займатиметься спільна слідча група
- збором, безпечним зберіганням та швидким обміном інформацією та доказами воєнних злочинів РФ;
- оперативно-розшуковими заходами;
- виявленням активів воєнних злочинців з метою їх заморожування та конфіскації.
За словами Ірини Венедіктової, спільна слідча група готова прийняти й інших країн-учасників. Нині крім України, ще 9 країн здійснюють власні розслідування щодо війни, розв’язаної РФ: Литва, Польща, Словаччина, Естонія, Німеччина, Швеція, Латвія, Норвегія та Франція. Вона очікує, що до групи приєднається Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.
"В ході зустрічі литовські та польські колеги розповіли про вже проведені кроки у власних національних розслідуваннях. Передусім вони працюють зі свідками та потерпілими – біженцями з України. Також в обох країнах почали роботу спеціальні захищені сайти для збору доказів – аналоги єдиного ресурсу Офісу Генпрокурора", – йдеться в повідомленні Офісу Генерального прокурора.
Варте уваги – Біженці з Маріуполя розповідають як виходили з блокади: дивіться відео