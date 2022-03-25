Україна, Литва та Польща створила спільну групу для розслідування російських воєнних злочинів

Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала зі своїми колегами з Польщі та Литви Угоду про створення спільної слідчої групи для розслідування агресії Росії та її воєнних злочинів на території України.

У відомстві зазначили, що українська генпрокурорка підписала угоди з Генпрокурором Литви Нідою Грунскєне та Генпрокурором і Міністром юстиції Польщі Збігневом Зьобро. Також документ скріпили підписами представники країн в Євроюсті.

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Колеги-прокурори Литви і Польщі першими протягнули руку професійної допомоги після повномасштабного вторгнення РФ в Україну і розпочали власні національні розслідування. Тепер ми об'єднуємо зусилля Люблінського трикутника справедливості, щоб протистояти злу на юридичному фронті,

– заявила українська генпрокурорка

Чим займатиметься спільна слідча група

збором, безпечним зберіганням та швидким обміном інформацією та доказами воєнних злочинів РФ;

оперативно-розшуковими заходами;

виявленням активів воєнних злочинців з метою їх заморожування та конфіскації.

За словами Ірини Венедіктової, спільна слідча група готова прийняти й інших країн-учасників. Нині крім України, ще 9 країн здійснюють власні розслідування щодо війни, розв’язаної РФ: Литва, Польща, Словаччина, Естонія, Німеччина, Швеція, Латвія, Норвегія та Франція. Вона очікує, що до групи приєднається Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

"В ході зустрічі литовські та польські колеги розповіли про вже проведені кроки у власних національних розслідуваннях. Передусім вони працюють зі свідками та потерпілими – біженцями з України. Також в обох країнах почали роботу спеціальні захищені сайти для збору доказів – аналоги єдиного ресурсу Офісу Генпрокурора", – йдеться в повідомленні Офісу Генерального прокурора.

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