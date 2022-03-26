Україна мала інформаторів не лише в російській армії, а й серед керівництва, – Буданов
Джерело:The Nation
Розвідка Міноборони запевняє, що Україна мала інформаторів не тільки в російській армії, а і серед керівництва. Саме тому українці так успішно діють проти росіян.
Про це повідомив керівник розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, одним із ключів для ефективності українських сил у війні є збір розвідувальних даних.
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Він стверджує, що з самого початку українці були підготовлені.
У нас є багато інформаторів у російській армії, і не тільки в армії, але й у їхніх політичних колах та керівництві,
– заявив Кирило Буданов.
Керівник розвідки переконує, що вже у листопаді 2021 року вони знали про наміри росіян, і ви бачите, що все так і сталося. Водночас дата кілька разів змінювалася.
Буданов сказав, що розвідка означає, що українці готові до вторгнення.
До слова, план Путіна щодо швидкої і переможної війни проти України, очевидно, провалився. Наразі російський диктатор вирішив знайти винного в цьому, розповідає військовий експерт Олег Жданов. За його словами, з Росії могли злити плани щодо війни, щоб зупинити її.
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