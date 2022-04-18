"Україна має необмежений тил, а ресурси Росії вичерпуються": яка стратегія Заходу

Захід розуміє, що російський режим дуже небезпечний і погрожує всьому світу. Тож вони допоможуть Україні завдати максимальної поразки Росії.

Оскільки ресурси в окупантів вже вичерпуються. Про це розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній в ефірі 24 каналу.

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Він пояснив, що у росіян були ще певні запаси певних імпортних товарів за старими цінами, запаси комплектуючих на виробництвах. Навіть компанії, які йдуть з ринку країни-агресорки ще певний час платять людям зарплату кілька місяців.

Коли ці запаси вичерпуються – настає шок. Тож Росія зараз у парадоксальній ситуації.

"Попри те, що доходи від нафти на газу ще залишаються, але вони однаково опинилися в ситуації Радянського Союзу 1980-х років, коли гроші начебто є, а купити за них нічого не можна", – пояснив Загородній.

Це й стосується фінансування армії.

Тому в цьому випадку, запаси цивільної економіки є, військової – вичерпуються. У нас же є необмежений тил у вигляді економіки США та Європи,

– наголосив економічний експерт.

Яка стратегія Заходу

У Заходу зараз стратегія щодо повного демонтажу Росії – вони б'ють по технологічному устрою, щоб росіяни більше ніколи "вискочити" із оборонно-промислового комплексу.

У майбутньому вони дотискатимуть навіть до того, щоб позбавити Росію ядерної зброї.

"У короткостроковій перспективі Україні допомагатимуть, щоб максимально завдати поразки Росії. Тож політика Заходу, щоб ми добивалися перемоги", – додав експерт.