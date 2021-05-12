Україна майже повністю "жовта": МОЗ оновило карантинні зони

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл областей України на зони карантинних обмежень. Всього 2 регіони опинились у помаранчевій зоні, решта – у жовтій.
Джерело:МОЗ
Свіжий розподіл регіонів та дані щодо ситуації в областях оприлюднили у середу, 12 травня. Жодна область не потрапила у червону та зелену зони.
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Оновлений розподіл за областями
МОЗ оновлює поділ регіонів на карантинні зони кожного дня. За цими даними Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалює рішення щодо послаблення або посилення карантину в регіонах.
Помаранчева зона
Станом на 10 травня, 8 областей віднесли до помаранчевої зони. Однак за оновленими даними МОЗ, всього 2 регіони України залишились "помаранчевими". Зокрема мовиться про такі області:
- Миколаївську;
- Черкаську.
Жовта зона
Натомість у жовтій зоні карантинних обмежень опинились всі інші області. Останніми покинули помаранчеву зону та приєднались до "жовтих" регіонів:
- Волинь;
- Донеччина;
- Житомирщина;
- Кіровоградщина;
- Луганщина;
- Тернопільщина.
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Коронавірус в Україні станом на 12 травня: коротко
- За минулу добу, 11 травня, в Україні підтвердили 4 538 нових випадків інфікування коронавірусом.
- Від СOVID-19 померли 356 людей.
- Щеплення проти коронавірусу отримали 18 264 людини.
Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу