Україна майже удвічі наростила імпорт електроенергії з Росії

У першому кварталі 2021 року імпорт електричної енергії з Росії в Україну зріс майже вдвічі у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Зараз цей показник становить 100,6 мільйона кіловатів на годину.

Тоді як ще рік тому було 53,4 мільйона кіловатів на годину. Тобто майже вдвічі менше ніж зараз.

Важливо Поки немає підстав, щоб обмежувати імпорт електроенергії з Росії, – Укренерго

Водночас Росія не є лідером за обсягом імпорту електроенергії в Україну. Її обігнали Словаччина та Білорусь.

Імпорт електричної енергії у першому кварталі 2021 року

з Угорщини поставили 48,4 мільйона кіловатів на годину;

зі Словаччини – 224,4 мільйона кіловатів на годину;

з Румунії – 29,5 мільйона кіловатів на годину;

з Білорусі – 503,5 мільйона кіловатів на годину;

з Росії – 100,6 мільйона кіловатів на годину.



Імпорт електричної енергії у 2020 – 2021 роках / Дані Укренерго

Раніше в Укренерго заявляли, що законних підстав для будь-якого обмеження на Україні операцій з імпорту або експорту електроенергії з Росією і Білорусією поки немає.

У компанії пояснили, що в січні в Україні відновили аукціони з доступу компаній-трейдерів до міждержавних ліній електропередач, зокрема й з Росією.