Україна майже удвічі наростила імпорт електроенергії з Росії

Читать новость на русском

У першому кварталі 2021 року імпорт електричної енергії з Росії в Україну зріс майже вдвічі у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Зараз цей показник становить 100,6 мільйона кіловатів на годину.

Джерело:

Укренерго

Тоді як ще рік тому було 53,4 мільйона кіловатів на годину. Тобто майже вдвічі менше ніж зараз.

Важливо Поки немає підстав, щоб обмежувати імпорт електроенергії з Росії, – Укренерго

Водночас Росія не є лідером за обсягом імпорту електроенергії в Україну. Її обігнали Словаччина та Білорусь.

Імпорт електричної енергії у першому кварталі 2021 року

  • з Угорщини поставили 48,4 мільйона кіловатів на годину;
  • зі Словаччини – 224,4 мільйона кіловатів на годину;
  • з Румунії – 29,5 мільйона кіловатів на годину;
  • з Білорусі – 503,5 мільйона кіловатів на годину;
  • з Росії – 100,6 мільйона кіловатів на годину.


Імпорт електричної енергії у 2020 – 2021 роках / Дані Укренерго

Раніше в Укренерго заявляли, що законних підстав для будь-якого обмеження на Україні операцій з імпорту або експорту електроенергії з Росією і Білорусією поки немає.

У компанії пояснили, що в січні в Україні відновили аукціони з доступу компаній-трейдерів до міждержавних ліній електропередач, зокрема й з Росією.