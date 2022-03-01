"Україна ми з тобою": у Казахстані зібрали понад 50 мільйонів тенге на допомогу українцям
1 березня 2022 , 07:47Читать новость на русском
Джерело:телеграм NEXTA Live
Народ Казахстану підтримує Україну у її боротьбі з російськими загарбниками. Люди зібрали понад 50 мільйонів тенге, щоб допомогти українцям.
Гроші вдалося зібрати за 3 дні. Акцію назвали "Україна ми з тобою".
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На зібрані гроші закуплять ліки та медичні засоби.
Ми за те, щоб війна в Україні зупинилася,
– мовиться у повідомленні.
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