Без безпеки не буде економіки: політолог пояснив, чому спершу треба вступ у НАТО, а потім – у ЄС
Спільнота країн НАТО має більш вагоме значення для України та її подальшого відновлення. До того ж важливими є безпекові гарантії, який може надати альянс.
Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. За його словами, партнери розглядають Україну як буферну зону.
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Перспективи України
Тарас Загородній наголосив, що насправді не існує європейських цінностей, існують англосаксонські цінності, які були виховані в Німеччині після того, як її розгромили. Тому для України у перспективі вступ саме у НАТО, а не в Європейський Союз.
Нам потрібна безпека. Без безпеки не буде економіки,
– переконаний він.
На його думку, наразі термін долучення до спільноти ЄС невідомий.
"У НАТО нас можуть взяти, тому що буферна країна", – зауважив політолог.
Він пояснив, що те, що відбувається в Східній Європі дуже не подобається німцям і французам.
Вони втрачають контрольний пакет керування ЄС і розуміють, що тепер вся східна політика буде проходити через Київ,
– зауважив Загородній.
Це означає, що без українського узгодження фактично нічого не відбуватиметься.
Тарас Загородній розказав, чому Україні важливо вступити саме в НАТО: дивіться відео
Чим вигідна Україна
Тарас Загородній розказав, що ще на часі прагматичне питання грошей – не треба багато платити.
"Бо Україна коштом власного бюджету, розвитку власного ВПК буде багато витрат на себе брати, на відміну від ЄС", – зауважив він.
За його словами, у ЄС німцям потрібно платити.
"В українців починається зовсім інший розрахунок", – пояснив політолог.
На його думку, Польщу відновлювали після Першої світової війни із чітким розрахунком, що вона повинна бути буферною країною між Німеччиною та стримувати її, а потім вже між більшовицькою Росією.
Тепер ця кількість буферних країн збільшується – з’являється Україна, яка не боїться нічого та буде здійснювати достатню політику на території Східної Європи і Росії,
– пояснив Загородній.
Політолог повідомив, що у такого випадку треба зважати на досвід Франції.
"Вона набирає громадян інших країн у свої іноземні легіони, а потім відправляє їх в Африку захищати інтереси Франції", – зауважив він і додав, що українці мають робити так само.
Втім, варто зважати й на Угорщину. Проте це питання швидко вирішиться декількома дзвінками із Вашингтону.
Вступ України в НАТО: головне
- На тлі російських псевдореферендумів з оголошенням анексії 4 українських областей (Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької) на засіданні РНБО було ухвалене рішення про подання Україною заявки на членство в НАТО. 30 вересня 2022 року Україна офіційно подала таку заявку.
- Нещодавно голова ОП Андрій Єрмак висловив свою думку щодо важливості вступу України в НАТО.
- 21 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрічався з представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепом Боррелем і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
- Ключова тема обговорення цієї тристоронньої зустрічі – надання нашій державі боєприпасів, а також нарощування виробництва в ЄС.