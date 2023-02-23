Без безпеки не буде економіки: політолог пояснив, чому спершу треба вступ у НАТО, а потім – у ЄС

Спільнота країн НАТО має більш вагоме значення для України та її подальшого відновлення. До того ж важливими є безпекові гарантії, який може надати альянс.

Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. За його словами, партнери розглядають Україну як буферну зону.

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Перспективи України

Тарас Загородній наголосив, що насправді не існує європейських цінностей, існують англосаксонські цінності, які були виховані в Німеччині після того, як її розгромили. Тому для України у перспективі вступ саме у НАТО, а не в Європейський Союз.

Нам потрібна безпека. Без безпеки не буде економіки,

– переконаний він.

На його думку, наразі термін долучення до спільноти ЄС невідомий.

"У НАТО нас можуть взяти, тому що буферна країна", – зауважив політолог.

Він пояснив, що те, що відбувається в Східній Європі дуже не подобається німцям і французам.

Вони втрачають контрольний пакет керування ЄС і розуміють, що тепер вся східна політика буде проходити через Київ,

– зауважив Загородній.

Це означає, що без українського узгодження фактично нічого не відбуватиметься.

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Чим вигідна Україна

Тарас Загородній розказав, що ще на часі прагматичне питання грошей – не треба багато платити.

"Бо Україна коштом власного бюджету, розвитку власного ВПК буде багато витрат на себе брати, на відміну від ЄС", – зауважив він.

За його словами, у ЄС німцям потрібно платити.

"В українців починається зовсім інший розрахунок", – пояснив політолог.

На його думку, Польщу відновлювали після Першої світової війни із чітким розрахунком, що вона повинна бути буферною країною між Німеччиною та стримувати її, а потім вже між більшовицькою Росією.

Тепер ця кількість буферних країн збільшується – з’являється Україна, яка не боїться нічого та буде здійснювати достатню політику на території Східної Європи і Росії,

– пояснив Загородній.

Політолог повідомив, що у такого випадку треба зважати на досвід Франції.

"Вона набирає громадян інших країн у свої іноземні легіони, а потім відправляє їх в Африку захищати інтереси Франції", – зауважив він і додав, що українці мають робити так само.

Втім, варто зважати й на Угорщину. Проте це питання швидко вирішиться декількома дзвінками із Вашингтону.

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