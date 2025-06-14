"Бук" вже отримав нове життя, на черзі С-300: Україна модернізує радянські системи ППО
- Україна модернізує радянські зенітно-ракетні комплекси, зокрема оновлений ЗРК "Бук" вже виконує бойові завдання, а модернізація С-300 очікується до 2025 року.
- Комплекс "Бук-М1" адаптований для запуску американських ракет AIM-7, що розширює його бойові можливості, тоді як С-300 здатен перехоплювати цілі на відстані до 300 км.
Україна продовжує модернізувати наявні зенітно-ракетні комплекси радянського виробництва. ЗРК "Бук" вже отримав нові бойові можливості, аналогічна трансформація чекає і на комплекси С-300.
Фактично ЗРК "Бук" отримав нове життя. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра оборони бригадного генерала Анатолія Клочка.
Дивіться також Складніше за "Іскандер": чому північнокорейські ракети KN-23/KN-24 дуже важко збити
Україна модернізує радянські системи ППО
ЗРК "Бук" пройшов оновлення, включаючи адаптацію під нові ракети, і вже виконує бойові завдання на фронті. Щодо С-300, то їх модернізація наразі перебуває на етапі підготовки, однак, за оцінкою Клочка, конкретні результати очікуються вже в другій половині 2025 року.
Комплекс "Бук-М1", який є на озброєнні ЗСУ, спроєктований для знищення літаків, крилатих ракет, вертольотів і швидкісних повітряних цілей. Українські інженери вже адаптували його для запуску американських ракет AIM-7, що суттєво розширює бойові можливості.
С-300, своєю чергою, – це радянська система середньої дальності, здатна перехоплювати цілі на відстані до 300 кілометрів (залежно від модифікації).