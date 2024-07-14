Швидше, ніж F-16: скільки часу потрібно українським пілотам, аби освоїти літаки Gripen

У Швеції повідомили, що готові передати Україні винищувачі Gripen. Підготовка українських пілотів для роботи із цими літаками може тривати менше ніж для освоєння F-16.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що навчання військового, який немає жодного досвіду пілотування, може зайняти понад 4 роки. Проте, якщо це людина із досвідом – пілот першого чи другого класу, то підготовка може тривати 3 – 4 місяці.

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"Мовний бар'єр та інженерія можуть також зайняти ще кілька місяців, однак це вже залежатиме від здібностей пілотів", – сказав він.

Освоєння Gripen

На думку військовий експерта, українські пілоти можуть освоїти винищувачі Gripen за пів року. Він зазначив, що авіаційні війська України вже знайомі із цими літаками.

У 2023 році відбувались навчальні польоти наших пілотів на Gripen. Відгуки були дуже хорошими. Наші пілоти можуть освоїти винищувачі Gripen швидше, ніж F-16,

– наголосив Роман Світан.

Він додав, що ці машини мають хороші характеристики, зокрема потужний двигун, якісну авіоніку, європейське авіаційне озброєння. Він також припустив, що Швеція кілька десятків років зможе забезпечувати техпідтримкою ці літаки.