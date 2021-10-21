Україна може отримати нові ракети для катерів та літаків: як просуваються перемовини з Британією
21 жовтня 2021 , 08:59Читать новость на русском
Джерело:The Times
Україна та Велика Британії ведуть переговори про продаж зброї. Мовиться про продаж морських ракет класу "земля – земля", розроблених MBDA UK.
Як пише авторитетне американське ЗМІ, перемовини відбуваються "на тлі побоювань, що Росія може використовувати газову кризу для захоплення території".
Важливо Збройні сили випробують самохідну артустановку "Богдана"
У разі, якщо перемовини будуть успішними, Міністерство оборони розмістить морські ракети Brimstone на патрульних катерах та літаках.
Як просуваються перемовини
14 жовтня посол України у Великій Британії Вадим Пристайко анонсував, що Київ має незабаром отримати від Сполученого Королівства військову допомогу, зокрема, ракетну зброю.Варто зауважити! У жовтні 2020 року у Британії підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ.
Що відомо про ракети Brimstone
- Вони розроблені британською компанією MBDA UK. Зброя може вражати "рій" цілей одночасно і відрізняється високою точністю.
- Система управління ракети Brimstone виконана відповідно до концепції "вистрілив та забув". Для цього ракета оснащена інерційною навігаційною системою для виходу в район цілі, а також має напівактивну лазерну головку самонаведення.
Алгоритм застосування боєприпасів виглядає наступним чином:
- Бортова апаратура літака або вертольота, озброєного ракетами Brimstone, вводить в обладнання боєприпасу дані про розташування цілі.
- Після запуску ракета самостійно виходить в заданий район і включає лазерну головку самонаведення.