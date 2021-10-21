Україна може отримати нові ракети для катерів та літаків: як просуваються перемовини з Британією

Україна та Велика Британії ведуть переговори про продаж зброї. Мовиться про продаж морських ракет класу "земля – земля", розроблених MBDA UK.

Як пише авторитетне американське ЗМІ, перемовини відбуваються "на тлі побоювань, що Росія може використовувати газову кризу для захоплення території".

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У разі, якщо перемовини будуть успішними, Міністерство оборони розмістить морські ракети Brimstone на патрульних катерах та літаках.

Як просуваються перемовини

14 жовтня посол України у Великій Британії Вадим Пристайко анонсував, що Київ має незабаром отримати від Сполученого Королівства військову допомогу, зокрема, ракетну зброю.

Що відомо про ракети Brimstone

Вони розроблені британською компанією MBDA UK. Зброя може вражати "рій" цілей одночасно і відрізняється високою точністю.

Система управління ракети Brimstone виконана відповідно до концепції "вистрілив та забув". Для цього ракета оснащена інерційною навігаційною системою для виходу в район цілі, а також має напівактивну лазерну головку самонаведення.

У жовтні 2020 року у Британії підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ.

Алгоритм застосування боєприпасів виглядає наступним чином: