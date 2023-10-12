Україна скоро може отримати додаткову партію дронів Switchblade 600, – Newsweek

Україна невдовзі може отримати нову партію дронів-камікадзе Switchblade 600. Як зазначають західні ЗМІ, це дозволить підвищити здатність знищувати об'єкти ворога за добре укріпленою лінією фронту.

Ці безпілотники надзвичайно важливі для оборони України. На цьому наголосив віцепрезидент з глобального розвитку бізнесу і маркетингу оборонного підрядника AeroVironment Чарлі Дін.

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Ці безпілотники ЗСУ вже використовують

Наразі українські військові мають більше менших дронів Switchblade 300, ніж більших моделей Switchblade 600, але це скоро зміниться,

– сказав Чарлі Дін.

За його словами, Switchblade 600 "надзвичайно важливий для оборони України".

Звернімо увагу, що безпілотники Switchblade і баражуючі боєприпаси Phoenix Ghost Україна отримувала у рамках пакетів військової допомоги. БпЛА Switchblades американські військові використовували в Іраку й Афганістані. І все частіше, кажуть у ЗМІ, можна побачити відео з їхньою роботою в Україні. Правда, Пентагон не розповідає, скільки таких дронів нам надали.

Журналісти Newsweek надіслали запит до Пентагону. У ньому прагнули дізнатися, скільки таких безпілотників передали Україні. Утім, оборонне відомство зазначило, що не може надати жодної додаткової інформації, яка б стосувалася "конкретної кількості або типів озброєнь, систем і обладнань, наданих нашим українським партнерам", окрім загальнодоступних оголошень.

Водночас Міністерство оборони США зазначило, що "продовжуватиме підтримувати Україну засобами для захисту в найближчій перспективі і стримування від подальшої агресії". На цьому наголосив речник відомства Джефф Юргенсен у своїй заяві.

Дін зазначив, що США надали Україні "дуже велику кількість" Switchblade 300. Він додав, що "вони були швидко використані на полі бою за призначенням".

Відмінність між 300 та 600 моделями Switchblade