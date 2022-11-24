У ЗСУ відреагували на заклики Польщі передати системи Patriot Україні замість них
Україна може отримати зенітно-ракетні системи Patriot, які Німеччина хоче передати Польщі. Оскільки Варшава пропонує ці системи ППО віддати нам. У Повітряних силах ЗСУ вважають, що ці системи могли б захистити як українську територію, так і європейське небо.
Зокрема речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що ЗРК Patriot дійсно резонно розмістити в Україні.
Увага "Краще для нашої безпеки": Польща просить Німеччину передати ППО Patriot не їй, а Україні
А чому саме в Польщі? Можна і в Україні розміщувати, на західних теренах. Тут питання до наших партнерів. На які вони готові піти кроки для того, щоб захистити і український кордон та українську територію, і зокрема Європу. Щоб ще на підступах до Європи забезпечити безпеку повітряного простору,
– сказав Юрій Ігнат.
Patriot посилить захист українського неба
Коментуючи можливість закрити небо кількох областей, він звернув увагу на тактико-технічні характеристики комплексу зі збиття повітряних цілей, що має ефективну дальність ураження до 150 кілометрів.
Це допоможе, звичайно, на понад 100 кілометрів працює комплекс. Це буде потужна система, яка зможе в радіусі навколо себе забезпечити прикриття повітряного простору,
– наголосив Ігнат.
Ба більше, речник пояснив, що ЗРК Patriot не буде стояти, як самостійна система. Комплекс посилить систему ППО, яка у нас сьогодні вже є і працює. Тож потенційно це ППО може посилити захист українського неба.
Логічна реакція НАТО
Щодо передачі Німеччиною ЗРК Patriot Польщі спікер Юрій Ігнат вважає це логічним, оскільки країна є членом НАТО.
"Це цілком природна перспектива. І в Польщі, як і в Румунії, є системи ПРО, засоби раннього радіолокаційного виявлення", – сказав він.
Що відомо про передачу ППО Patriot Польщі
- Німеччина домовилася з Польщею про перекидання до українського кордону ППО Patriot. Сталось це після падіння російських ракет на території Польщі.
- Однак глава Міноборони Польщі запропонував передати німецькі Patriot Україні. Згодом ініціативу також підтримав Ярослав Качинський, голова правлячої партії Польщі "Право та справедливість".
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