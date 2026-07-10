Україна – джерело знань для світу

Більшість країн НАТО зараз суттєво збільшують оборонні витрати, але разом із цим зростає і незручне питання: наскільки ефективно ці кошти витрачаються? Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Довгі виробничі цикли, дорогі платформи та складні процедури закупівель були логічними для епохи, коли між появою нової загрози та відповіддю на неї могли минати роки.

Сьогодні темп змін на полі бою став настільки високим, що вирішальною перевагою є не лише сама технологія, а й здатність постійно її вдосконалювати – адаптувати до ситуації на фронті або змінювати концепцію застосування. Саме такий підхід впроваджує Україна і схоже, що світ готовий його переймати.

На зустрічах із міжнародними компаніями дедалі рідше звучить питання: "Що ви виробляєте?". Натомість дедалі частіше лунає інше: "Як ви це зробили? Як перенести цей досвід у наші продукти?". Українська експертиза стала одним із найбільш затребуваних активів оборонної індустрії. Але саме тут для нас починається найважливіший етап.

Наше завдання – не просто ділитися досвідом, а перетворювати його на спільні підприємства, інвестиції, виробництва, інтелектуальну власність і довгострокові партнерства. Бо експертиза, яку сьогодні хоче отримати весь світ, має працювати насамперед на зміцнення українських компаній і економіки.

І насправді ми вже бачимо, як все більше великих міжнародних компанії починають шукати формати спільної роботи з українськими виробниками.

Для міжнародних виробників – це можливість швидко інтегрувати бойовий досвід у власні продуктові лінійки без необхідності проходити багаторічний цикл розробки.

Для українських компаній – це доступ до виробничих можливостей, європейських технологій, глобальних ланцюгів постачання, фінансових ресурсів і нових ринків.

Фактично починає формуватися нова модель співпраці, де українська сторона приносить швидкість, гнучкість і бойову експертизу, а міжнародний партнер – масштабування, індустріальну базу та глобальну присутність. У результаті виграють обидві сторони.

Що далі?

Після десятків зустрічей у Парижі, Гданську та Києві для мене головний висновок звучить просто: Україна стала не лише виробником оборонних технологій, а й партнером, який визначає, якими ці технології будуть завтра.

Тепер наше завдання – масштабувати цю роль. Українська експертиза має бути закладена в основу для створення нових продуктів, компаній і технологічних альянсів, у яких український бізнес буде не підрядником, а співрозробником і співвласником результату.