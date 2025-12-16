Полковник США у відставці назвав 2 умови, за яких Україна зможе ефективно дати відсіч Росії

Україна попри шалений тиск, який здійсню на неї ворог, продовжує стійко триматися. Водночас вона могла б стати сильнішою та захищенішою, якби отримала певні переваги.

Про це у розмові з 24 Каналом розповів полковник США у відставці Джон Світ, спростувавши заяви Трампа, що Україна нібито "не має жодних козирних карт". Він наголосив, що Київ не має американських карт, але при цьому у нього є європейські та українські.

Яка допомога з боку Європи потрібна Україні?

Світ наголосив, що українські військові тримаються стійко та здобувають перемоги над російськими військами на землі, ліквідовуючи до тисячі окупантів щодня.

Українці, за його словами, відбили багато нападів ворога і продовжують це робити. Але їм потрібна допомога у боротьбі з дронами та балістичними ракетами, адже за добу по цивільних цілях росіяни можуть випускати понад 700 безпілотників та 50 балістичних ракет.

Проте Україна тримається. Якщо буде додаткова підтримка з боку Європи, вона продовжить боротьбу. Потрібні два обов'язкові елементи для продовження бойових дій: створення безполітної зони та інтегрованої ешелонованої системи протиповітряної оборони,

– підкреслив полковник США у відставці.

Також, щоб змінити ситуацію на полі бою, потрібно зупинити потік російських солдатів в Україну, перехоплювати їх.

Українці мають перемогти ворожі сили до того, як вони перемістяться на їхню територію, і не на полі бою в Україні. Для цього потрібно знищувати їх у місцях збору, сортувальних пунктах, логістичних вузлах, на аеродромах, у морських портах, залізничних станціях, на трасах,

– зауважив він.

Це можна реалізувати, впевнений Світ, лише за допомогою відповідних систем озброєння – ATACMS, HIMARS, Storm Shadow. Також було б важливо, щоб Німеччина надала Україні свої крилаті ракети Taurus, додаткову артилерію.

Один з ключових способів вплинути на ситуацію на полі бою – не дати російським військовим потрапити в Україну, перерізати їхні логістичні шляхи, щоб ворожі війська, які перебувають в Україні, виснажились та були змушені відступити через нестачу боєприпасів, їжі, води,

– наголосив Джон Світ.

Крім того, необхідно зупинити атаки безпілотників та ракет на територію України. Це може відбутися, на його думку, якщо буде створена безполітна зона, або є інший шлях – завдання ударів по цих системах озброєння вглибині Росії до того, як вони будуть запущені.

До слова. Франція надаватиме Україні модернізовані системи SAMP/T, які здатні перехоплювати балістичні ракети з дальністю польоту до 1500 кілометрів. Франція говорить не тільки про SAMP/T, але й про систему радіолокації Ground Fire 300. Раніше країна постачала нам радари Ground Master 200, які здатні виявляти будь-які повітряні цілі та супроводжувати їх для ефективної роботи систем ППО. Ground Fire 300 може не лише виявляти та відстежувати, а також забезпечувати перехоплення балістики.

Полковник США у відставці додав, що сьогодні Київ зосереджений на ударах по НПЗ на території Росії, але також важливо знищувати системи озброєння росіян та виробничі потужності, де виготовляють ці дрони. Саме на це Україні потрібно звернути увагу.

Військова допомога Україні: що відомо?