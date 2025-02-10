Ми можемо не лише вийти на кордони, а й створити буферну зону навколо України, – Наєв

Колишній командувач Об'єднаних Сил Сергій Наєв переконаний, що Україна може повернути собі кордони 1991 року. І навіть більше – створити буферну зону довкола держави.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Сергія Наєва "Українській правді". До слова, в ДПСУ навели дані про те, як змінилася поведінка росіян на кордоні з Україною після нового наступу в рамках Курської операції ЗСУ.

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Що заявив Наєв про вихід на кордони та буферну зону

Журналісти запитали екскомандувача, як у війську ставляться до розмов про мирні перемовини. Вони натякнули, що про вихід на кордони 1991 року більше не говорять, ці слова залишилися у 2022 – 2023 роках.

Наєв відповів: хотів би, щоб Сили оборони мали більше ресурсів і більше можливостей, щоб звільнити окуповані території військовим шляхом і перемогти Росію. Наразі ж можливості України обмежені, бо держава залежить від постачань з країн-партнерів.

Утім, вихід на кордони 1991 року реальний.

Ми можемо виконати завдання не тільки виходу на кордони. Ми можемо виконати завдання зі створення буферної зони навколо України. Всі питання полягають у площині ресурсів,

– сказав Наєв.

Цікаво! Військовий не навів деталі, де може розміщуватися ця буферна зона. Імовірно, мова про щось більше, аніж про Курську операцію Збройних Сил України.

Він доповнив свою думку, навівши алгоритм дій. Спершу треба визначити політичну мету. Далі військові проведуть розрахунки й подадуть їх політикам. У цих документах має бути деталізовано, скільки людей і зброї потрібно, аби вийти на кордони 1991 року. Якщо ж ці ресурси нададуть, то досягти мети цілком реально.

Ба більше, Сергій Наєв упевнений, що в Заходу є цей ресурс. Але питання в політичній волі.

"Що таке економіка Росії? Вона дорівнює економіці Канади. Що таке економіка всього Європейського Союзу? Вона значно перебільшує економіку Росії. Тому питання полягає в площині не "чи здатні вони", а чи спроможні вони прийняти таке рішення", – пояснив він.

Насамкінець колишній командувач підкреслив: керівництво України теж наголошує на цьому.