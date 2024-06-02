Україна тепер може завдавати удари по аеродромах у Курській і Бєлгородській областях, – BBC

Низка західних країн дозволила Україні використовувати передану ними зброю для ураження цілей на території Росії. Водночас є і певні обмеження.

Видання зауважує, що досі західні країни обмежували використання своєї зброї військовими цілями, розташованими на території України, включно з Кримом та іншими окупованими територіями. Це було пов'язано із побоюваннями щодо ескалації конфлікту.

Дивіться також Готові відправити свої війська в Україну для тренувань, − прем'єрка Литви

Втім, російський наступ на північному сході Харківської області змінив ситуацію і переконав в тому, що для того, щоб захистити себе, Україна має бути здатна знищувати військові об'єкти і по той бік кордону.

"Відмінною рисою взаємодії було пристосування і коригування в міру необхідності, щоб відповідати тому, що відбувається на полі бою, аби переконатися, що Україна має те, що їй потрібно, і коли їй це потрібно", – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

А за кілька до цієї заяви російський президент Володимир Путін пригрозив розширити "санітарні зони", якщо західна зброя великої дальності буде використана для ударів по російській території. При цьому взявся погрожувати ударами зауваживши, що країнам НАТО слід пам'ятати, що вони мають "держави з невеликими територіями і щільним населенням".

Які нюанси

Зазначають, що обмеження залишають Україні можливість зосередитися лише на цілях поблизу свого кордону. Втім, це уже суттєві зміни у політиці союзників Києва.

Навіть зброя з меншою дальністю – до 70 кілометрів, як отреактивні системи залпового вогню HIMARS, можуть суттєво порушити російські логістичні операції і пересування військ, що в кінцевому підсумку сповільнить будь-які наступальні плани,

– ідеться у статті.

Речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх зазначив, що тепер Україна може завдавати ударів по місцях, де ворог зосередив свої війська, техніку і склади постачання, які використовуються росіянами для атак.

Водночас скасування заборони на застосування західної зброї навряд чи допоможе захистити Україну від російських бомб, які Росія регулярно використовує для бомбардувань Харкова та інших прикордонних міст.

Єдиною зброєю, здатною перехоплювати ці літаки, яка є в розпорядженні України на даний момент, є американська система протиповітряної оборони Patriot. Водночас ставити систему поблизу Харкова – величезний ризик.

Дозвіл на атаки дальньою зброєю

Цікаво, що Велика Британія та Франція, які постачають Україні спільно створені крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow (або Scalp, як їх називають у Франції), прямо не обмежили їх використання. Тож, тепер Україна може бити по аеродромах Курської та Бєлгородської областей, які межують з Україною.

"Однак такі операції будуть обмежені з точки зору того, чого вони можуть досягти. Українські Су-24, оснащені цими крилатими ракетами, повинні будуть наблизитися до російського кордону, щоб запустити їх, що робить їх вразливими для російських систем протиповітряної оборони. Винищувачі F-16, які очікуються до кінця цього року, краще оснащені для виконання таких завдань", – пише видання.

Тим часом українські війська намагаються розробити власну зброю для ураження цілей в тилу Росії. Деякі з українських безпілотників атакували російські нафтобази і військові об'єкти за сотні кілометрів від кордону.

Дозвіл на удари по Росії