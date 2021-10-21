Україна може знищити військові кораблі Росії: генерал про умови та підстави

Україна зможе ефективно протидіяти російській агресії в Чорному та Азовському морях. Це у випадку, якщо Велика Британія надасть українцям озброєння, зокрема, ракети для патрульних катерів.

Це може відбутись у рамках надання військової допомоги. Про це повідомив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Тим часом Росія гострить зуби: Україна нарахувала десятки носіїв ядерної зброї в окупованому Криму

Українські катери зможуть завдавати ракетних ударів по противнику

Патрульні катери зможуть завдавати ракетних ударів по російських військових кораблях,

– заявив Романенко.

Британія зможе надати Україні ракети класу "корабель – корабель". Українські катери можуть за допомогою ракет знищувати судна противника, який поводитиметься агресивно.

Рішення ухвалюється за потребою, – Романенко

Рішення про знищення ворожого корабля ухвалюється за потребою. Є об'єктивні закони війни, зокрема можливість застосування різного виду зброї,

– пояснив генерал-лейтенант.

Романенко наголосив, що навіть сама наявність озброєння в України може зменшити кількість російських провокацій на морі. Проте така поведінка держави-агресорки залишатиметься доти, доки та не змінить свій імперіалістичний курс.

Що відомо про надання військовою допомогою Великою Британією