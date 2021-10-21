Україна може знищити військові кораблі Росії: генерал про умови та підстави

21 жовтня 2021 , 22:24
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Джерело:

Obozrevatel

Україна зможе ефективно протидіяти російській агресії в Чорному та Азовському морях. Це у випадку, якщо Велика Британія надасть українцям озброєння, зокрема, ракети для патрульних катерів.

Це може відбутись у рамках надання військової допомоги. Про це повідомив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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Українські катери зможуть завдавати ракетних ударів по противнику

Патрульні катери зможуть завдавати ракетних ударів по російських військових кораблях,
– заявив Романенко.

Британія зможе надати Україні ракети класу "корабель – корабель". Українські катери можуть за допомогою ракет знищувати судна противника, який поводитиметься агресивно.

Рішення ухвалюється за потребою, – Романенко

Рішення про знищення ворожого корабля ухвалюється за потребою. Є об'єктивні закони війни, зокрема можливість застосування різного виду зброї,
– пояснив генерал-лейтенант.

Романенко наголосив, що навіть сама наявність озброєння в України може зменшити кількість російських провокацій на морі. Проте така поведінка держави-агресорки залишатиметься доти, доки та не змінить свій імперіалістичний курс.

Що відомо про надання військовою допомогою Великою Британією

  • Україна та Велика Британія ведуть перемовини про продаж озброєння. Мовиться про продаж морських ракет класу "земля – земля".
  • У разі, якщо перемовини будуть успішними, Міноборони розмістить морські ракети Brimstone на патрульних катерах та літаках.
  • Ще 14 жовтня посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив, що тривають переговори з Лондоном про військову допомогу – мовиться про ракетну зброю.
  • Ще у 2020 році Київ та Лондон підписали меморандум про переоснащення Військово-морських сил ЗСУ.
     
Автор: Ірина Пундор