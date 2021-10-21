Україна може знищити військові кораблі Росії: генерал про умови та підстави
Джерело:Obozrevatel
Україна зможе ефективно протидіяти російській агресії в Чорному та Азовському морях. Це у випадку, якщо Велика Британія надасть українцям озброєння, зокрема, ракети для патрульних катерів.
Це може відбутись у рамках надання військової допомоги. Про це повідомив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.
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Українські катери зможуть завдавати ракетних ударів по противнику
Патрульні катери зможуть завдавати ракетних ударів по російських військових кораблях,
– заявив Романенко.
Британія зможе надати Україні ракети класу "корабель – корабель". Українські катери можуть за допомогою ракет знищувати судна противника, який поводитиметься агресивно.
Рішення ухвалюється за потребою, – Романенко
Рішення про знищення ворожого корабля ухвалюється за потребою. Є об'єктивні закони війни, зокрема можливість застосування різного виду зброї,
– пояснив генерал-лейтенант.
Романенко наголосив, що навіть сама наявність озброєння в України може зменшити кількість російських провокацій на морі. Проте така поведінка держави-агресорки залишатиметься доти, доки та не змінить свій імперіалістичний курс.
Що відомо про надання військовою допомогою Великою Британією
- Україна та Велика Британія ведуть перемовини про продаж озброєння. Мовиться про продаж морських ракет класу "земля – земля".
- У разі, якщо перемовини будуть успішними, Міноборони розмістить морські ракети Brimstone на патрульних катерах та літаках.
- Ще 14 жовтня посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив, що тривають переговори з Лондоном про військову допомогу – мовиться про ракетну зброю.
- Ще у 2020 році Київ та Лондон підписали меморандум про переоснащення Військово-морських сил ЗСУ.