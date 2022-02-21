Україна й надалі сплачуватиме пенсії жителям окупованих територій, – Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не знімає з себе всіх обов'язків, які стосуються наших громадян на захоплених Росією територіях. Про це посадовець наголосив під час брифінгу 21 лютого.

За словами секретаря РНБО, влада України збирається виконувати всі зобов'язання перед жителями непідконтрольної частини Донбасу. Таку відповідь Данілов надав на питання про те, чи сплачуватимуть пенсії та соцвиплати після визнання Росією квазіутворень.

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Крім того, чиновник зазначив, що Рада нацбезпеки перейшла на новий графік роботи у режимі 24/7.

Засідання РНБО ще не закінчилося

Як наголосив Данілов під час брифінгу, члени РНБО ще не закінчили термінове засідання. Про всі рішення, які будуть прийняті, оголосять додатково.

Крім того, секретар Ради зазначив, що інформаційна агресія щодо нашої держави триває. Тому він попросив ЗМІ та українців довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Що відомо про визнання Путіним псевдореспублік на Донбасі

Ввечері 21 лютого за київським часом російський диктатор зробив оголошення про визнання захоплених Москвою територій Донеччини та Луганщини. Після цього він підписав відповідні накази у присутності очільників маріонеткових "республік". На дії Путіна рішуче відреагували всі цивілізовані країни світу. На Заході збираються вводити проти Росії нові санкції.

Підтримали Путіна лише невизнані та захоплені Москвою "республіки" у Грузії, а також у Сирії, Нікарагуа та Венесуелі.

Які саме обмеження очікуватимуть РФ, наразі невідомо.