Україна направила Росії ноту через провокації біля свого посольства у Москві

У Москві вночі 30 та 31 березня невідомі розклеїли обурливі плакати навпроти посольства України. На них були світлини наших дипломатів та напис "Крим – це Росія".

Що трапилося біля посольства

Вандали також пошкодили службові автомобілі української дипломатичної місії. Ті були на стоянці у Москві.

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За словами Романа Цибмалюка, невідомі розклеїли плакати на щонайменше двох автівках дипломатів. Їх приклеїли не біля посольства, а раніше. Це, мовляв, може означати, що за працівниками слідкували.

На плакатах були зображені фото дипломатів та тимчасово окупований Крим, який розмалювали у кольори російського прапора. Зловмисники написали: "До відома Служби зовнішньої розвідки України: Крим – це Росія".

Реакція МЗС України

У Міністерстві закордонних справ назвали такі дії провокаціями та черговим порушенням Росією положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року. Документ передбачає зобов'язання приймальної сторони запобігати будь-якому порушенню спокою дипломатичних представництв або образі їхньої гідності.

Вимагаємо від російської сторони вжити невідкладних заходів для проведення ретельного розслідування того, що сталося, притягнення винних до відповідальності, недопущення надалі подібних акцій,

– заявили у міністерстві.

У відомстві підкреслили на важливості забезпечення умов для особистої безпеки і недоторканності українських дипломатів. Посольство України в Москві направило до МЗС Росії ноту протесту.