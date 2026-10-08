"Це найпростіший спосіб": що може зупинити війну Росії проти України

Росія продовжує розвивати ударне озброєння та атакувати українські міста, попри заяви Кремля про нібито єдність росіян та українців. Водночас Україна працює над збільшенням власних далекобійних можливостей, які можуть вплинути на здатність Росії продовжувати війну.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко в ефірі 24 Каналу висловився про можливі шляхи припинення російської агресії. Він вважає, що зміни можуть відбутися як усередині самого російського режиму, так і завдяки розвитку українського озброєння.

Путін вважає ворогами українців, які не захотіли здатися

Російські підприємства продовжують удосконалювати ударні безпілотники. Зокрема, у Росії продемонстрували нові реактивні "Герані", а представник підприємства, яке їх виготовляє, заявив про готовність і надалі завдавати ударів по ворогу.

При цьому російські атаки спрямовані не лише на військові об'єкти. Серед їхніх цілей опиняються пологові будинки, дитячі садки, майданчики та пішохідні переходи. Від російських ударів страждають українські діти, жінки та люди похилого віку.

Весь український народ у нього вороги. Це люди, які не захотіли здатися, не захотіли стати росіянами, як він вважає,

– сказав Яковенко.

Путін водночас продовжує вважати росіян та українців нібито одним народом. Однак українці ніколи не ототожнювали себе з росіянами, як і росіяни не вважали себе українцями. Такі відмінності були очевидними навіть за часів Радянського Союзу.

В одній голові вміщується те, що це один народ, і тому представників цього одного народу треба вбивати. Ось чомусь так,

– зауважив журналіст.

Припинення російської агресії Яковенко безпосередньо пов'язує з майбутнім путінського режиму. Він припустив, що режим може впасти раніше, ніж Україна отримає військові можливості для реалізації іншого сценарію.

Завершення війни залежить і від нових можливостей України

Одним із можливих варіантів припинення війни Яковенко вважає фізичне усунення російського диктатора. На його переконання, політична воля для цього в України може бути, однак необхідних можливостей наразі немає.

Найпростіший спосіб це припинити – ліквідувати Путіна. Це найпростіший, найнадійніший і найдешевший спосіб усе це припинити,

– заявив Яковенко.

Поява українських балістичних ракет та потужнішого далекобійного озброєння, як він припускає, може змінити ситуацію. Проте розвиток таких можливостей відбувається повільно, хоча певні зрушення вже є.

Зокрема, журналіст звернув увагу на обговорення ракет дальністю понад тисячу кілометрів за участю Німеччини. Спільне виробництво такого озброєння він розглядає як важливу перспективу для України, адже йдеться про можливість уражати цілі на значній відстані.

Це вже ракети, які можуть цілком бити по Москві. А Німеччина – це дуже серйозний партнер. І я думаю, що спільне виробництво з Німеччиною таких ракет – це вже рух у бік перемоги,

– наголосив журналіст.

Серед перспективних українських розробок також прозвучала ракета FP-9 із заявленою дальністю близько 800 кілометрів. Яковенко вважає, що поява подібного озброєння поступово розширюватиме можливості України.

Не менш важливими він назвав удари по російських пускових установках "Іскандерів". Зокрема, позитивно оцінив повідомлення про ураження такої установки у Брянській області, адже саме знищення засобів запуску може зменшувати кількість балістичних атак.

Закрити небо найпростіший спосіб – це знищити пускові установки, щоб нічим їм було бити,

– пояснив Яковенко.

Кількість пускових установок обмежена. За оцінкою журналіста, Росія має близько 160 таких систем для "Іскандерів", тому їхнє системне ураження може суттєво вплинути на можливості завдавати ракетних ударів, навіть якщо виробництво самих ракет триватиме.

Можна штампувати хоч по сто "Іскандерів" на місяць, а нічим буде бити, нізвідки буде запускати,

– наголосив він.

Водночас Яковенко не очікує швидкого завершення війни. Він припустив, що перемога навряд чи настане цього або наступного року, проте переконаний, що Україна має шанс перемогти Росію, хоча просування до цієї мети залишається повільним.

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