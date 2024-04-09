У Держдепі США сказали, коли зможе просуватися процес приєднання України до НАТО
Джерело:Держдеп США
Україна може приєднатися до Північноатлантичного альянсу. Позиція США з цього приводу незмінна.
Про це заявив речник Держдепартаменту США. Метью Міллер сказав, коли саме зможе просуватися процес приєднання до НАТО.
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Позиція США незмінна
Зрештою, це процес, який просуватиметься далі після завершення цього конфлікту (повномасштабної війни – 24 Канал),
– підкреслив представник Держдепу.
Також речник наголосив, що позиція Сполучених Штатів щодо цього залишається незмінною впродовж певного часу.
Окрім того, зазначив, що питання України обговорювалося під час крайньої зустрічі міністрів НАТО в Брюсселі минулого тижня. А ще на зустрічі Ентоні Блінкена та Дмитра Кулеби.
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Зверніть увагу! Напередодні держсекретар підкреслив, що наша держава стане членом НАТО. Мета саміту – допомогти побудувати міст до цього.
До речі, заступниця міністра оборони США Селеста Волландер раніше заявила, що під час саміту НАТО, який відбудеться 9 – 11 липня, буде закладено шлях до майбутнього членства України в Альянсі.