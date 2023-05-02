Україна буде у НАТО: Альянс послав чіткий сигнал Росії

Шлях України до НАТО триває. І Росія не має права голосу у цьому питанні. Альянс передав Кремлю чіткий сигнал.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що Україна вже була б у НАТО, якби рішення про вступ ухвалював Єнс Столтенберг – генсек Альянсу. Джуліан Сміт – постійна представниця Сполучених Штатів при НАТО – в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу – зауважила, що не існує можливості приєднатися до Альянсу без Статті 5.

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Сміт наголосила, що приєднання України до НАТО – лише питання часу.

Що стосується розширення, ми повідомили Москву, що вона не має права голосу або права вето в питаннях розширення, і це питання, зрештою, залишається між народом України і альянсом НАТО,

– заявила Сміт.

Вона додала, що у НАТО вже надіслали Росії сигнал. Альянс не збирається змінювати свою позицію відчинених дверей.

Раніше Олексій Резніков заявив, що Україна досягла безпрецедентного рівня сумісності з НАТО. Де-факто, за словами міністра оборони, Україна вже є частиною безпекового простору Альянсу.