"Часткове членство": чому ексгенсек НАТО пропонує прийняти Україну без окупованих територій

Ніхто не сумнівається в тому, що місце України в НАТО. Водночас всі розуміють, що поки в нашій державі ведеться війна, в Альянс її взяти не можуть. Правда, інакшої думки ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Він висунув пропозицію щодо вступу України до НАТО. Але, за його словами, нас мають взяти без гарантій для окупованих Росією територій.

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Відкладати питання членства не можна

За словами Расмуссена, питання членства України в НАТО не можна знову відкладати на наступний рік.

Настав час зробити наступний крок і запросити Україну до вступу в НАТО. Нам потрібна нова архітектура європейської безпеки, в якій Україна буде в самому серці НАТО,

– наголосив він.

Прихильників членства нашої країни в Альянсі стримує майже неможливість запропонувати членство країні, яка перебуває у стані війни. Адже стаття 5 НАТО про колективну самооборону передбачає, що всі країни-члени мають стати на активний захист держави, яка перебуває у конфлікті. Себто це фактично означало б війну НАТО проти Росії.

Відтак, Расмуссен стверджує, що виключення з НАТО території, утримуваної Росією, зменшило б загрозу конфлікту між Москвою й Альянсом.

Заперечує замороження війни

Водночас Расмуссен заперечив, що цей крок заморозить війну, віддавши українську територію Росії.

Абсолютна надійність гарантій за статтею 5 утримала б Росію від посилення нападів на українську територію в межах НАТО і таким чином звільнила б українські сили для відправки на фронт,

– додав він.

За його словами, щоб зробити 5 статтю надійною, слід дати Росії "чіткий сигнал про те, що будь-яке порушення території НАТО отримає відповідь". Він додав, що у певному сенсі ця пропозиція схожа на введення безпілотної зони для Росії. Щоб вона не мала можливості літати над українською територією або бити ракетами українські міста.

Журналісти пишуть, що наразі ведуться переговори щодо залучення військових фахівців до наступного саміту НАТО. Все для того, щоб опрацювати ідею Расмуссена. Зокрема, як в умовах активних бойових дій провести надійну демаркаційну лінію, яка б показувала територію України, яка вважається територією НАТО, і територію, окуповану Росією.

Три причини, чому Україні мають запропонувати членство

Расмуссен заявив про неточний прецедент, адже Західна Німеччина стала частиною Альянсу у 1955 році. Відтак, стаття 5 поширювалася на її територію, але не на Східну Німеччину.

Їх також назвав Расмуссен. Пройдімося по них, щоб розуміти, на чому робить акцент ексгенсек НАТО.

Перша причина – Україна у НАТО була б оплотом проти все ще агресивної Росії.

Ми повинні усвідомити, що сірі зони – це зони небезпеки. Нейтралітету в старому розумінні більше не існує. Сірі зони стають для Путіна спокусою для нападу,

– окреслив він другу причину.

Ресмуссен також стверджує, що українська армія – зараз найбільш загартована у боях армія в Європі та може стати надбанням і прикладом для інших європейських держав. Власне, це третя причина, на думку ексгенсека.