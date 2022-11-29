"Двері – відчинені": Столтенберг наголосив на майбутньому членстві України в НАТО

Єнс Столтенберг заявив, що двері НАТО – відчинені для України. Одного дня вона увійде до Альянсу.

Відповідну заяву генсек НАТО зробив на бухарестському форумі, який організував Інститут Аспена. Столтенберг наголосив, що Путін не може не дозволяти суверенним націям ухвалювати власні рішення.

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Росія не має жодного права ветувати вступ тієї чи іншої країни до НАТО.

Окрім того, наголосили, що члени НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку. Вона продовжуватиметься стільки, скільки потрібно.

Столтенберг про допомогу Україні

Під час форуму Столтенберг наголосив, що "не може бути міцного миру, якщо гноблення та самодержавство переважають над свободою та демократією". Генсек НАТО наголосив, що Альянс продовжить надавати Україні необхідну підтримку.

Щоб створити умови для тривалого миру, ми повинні упевнитись, що Україна переможе як суверенна незалежна держава. Ми повинні продовжувати надавати військову підтримку Україні, – наголосив генсек НАТО.

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