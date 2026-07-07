"Це зробить усіх нас сильнішими": Зеленський заявив, що Україна має бути в НАТО

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна має бути частиною НАТО. За його словами, це посилить колективну оборону Альянсу.

Про це Зеленський повідомив під час виступу на саміті НАТО в Анкарі, передає 24 Канал.

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Що відомо про заяву Зеленського?

За словами президента, Україна має стати частиною НАТО, зокрема через бойовий досвід і оборонні можливості.

Володимир Зеленський наголосив, що ефективність українських військових свідчить про те, що Україна повинна увійти до системи колективної оборони.

Глава держави зазначив, що наразі окупанти бульше не мають відчуття безпечного тилу через постійні далекобійні українські удари.

Росія довго вірила, що має територіальну перевагу, що її глибокий тил недосяжний. Ми їх дістали,

– заявив Зеленський.

Інші новини про 36-й саміт НАТО

Володимир Зеленський у перший день саміту НАТО в Анкарі виступить на Форумі оборонних індустрій та проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами країн-партнерів і генсеком НАТО Марком Рютте.

Увечері президент разом із першою леді Оленою Зеленською візьме участь в офіційному обіді від імені президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу мають довести своїм громадянам готовність захистити їх за будь-яких обставин, а також продемонструвати Росії та всьому світу, що трансатлантична оборонно-промислова база цілеспрямовано мобілізується.