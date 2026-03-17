Україна здивувала сили НАТО на навчаннях: що там відбулося

На навчаннях НАТО в Португалії у 2025 році багатонаціональна "червона команда" під керівництвом України здобула перемогу над силами Вльянсу в усіх 5 сценаріях. У НАТО назвали цей маневр історичним, адже вперше український флот координував дії умовного противника під час таких навчань.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що така кооперація відкриває шлях до формування єдиної системи безпеки Європи, де Україна є повноцінним суб'єктом.

Чи стане кооперація з Україною ключем до захисту всієї Європи?

Під час імітаційної атаки на конвой морські дрони Magura V7 завдали фрегату НАТО стільки влучань, що в реальному бою корабель був би знищений. На навчаннях також демонструвалися різні модифікації безпілотника.

Це не перша демонстрація успішних дій з боку України. Раніше українські військові на навчаннях в Естонії "розгромили", так би мовити, війська НАТО.

Я сам керував спецопераціями та знаю, що коли маєш бойовий досвід і дієш нестандартно, то противник просто не фіксує наші плани. На цих морських навчаннях представники НАТО навіть не помітили наших засобів і ударів, хоча вони були навчальні, але цілком реальними за виконанням, просто з використанням електронних систем,

– сказав Маломуж.

Знищення фрегата в реальних умовах було б стратегічним успіхом, і це наочно показало, що в НАТО такого досвіду не має і тепер вони мають вчитися в України.

Консолідація високоточних засобів ураження на суші та морі, формування єдиної системи безпеки, спільної моделі ВПК та систем дальнього виявлення і патрулювання – все це може стати основою глобальної системи запобігання загроз, яка буде створена в межах мирного процесу.

"При такій системі підготовки та взаємодії Росія не матиме шансів на наступ і просто не піде на нові агресії. Але спочатку має відбутися велика робота на фронті та спільні навчання з партнерами, які долучилися до спільної моделі безпеки", – пояснив Маломуж.

Зверніть увагу! Єврокомісар Андрюс Кубілюс наголосив, що масштабне нарощування виробництва дронів у Росії є одним із ключових факторів, який змушує ЄС переглядати оборонну політику. Він зазначив, що Росія витрачає на армію близько 85% від усього оборонного бюджету ЄС у перерахунку за паритетом купівельної спроможності. За його даними у 2026 році кількість використаних Росією безпілотників у війні з Україною може досягти 9 мільйонів.

Що відомо про співпрацю України та НАТО?