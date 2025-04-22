Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо обміну чи відмови від територій, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо обміну територіями чи визнання анексії Криму Росією. Він наголосив, що це питання не може бути предметом переговорів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час брифінгу.

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Чи отримувала Україна пропозицію відмови від територій

За словами Зеленського, Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо обміну чи відмови від територій. Він також наголосив, що Київ юридично не визнає російську анексію Криму.

Нема про що говорити – це поза межами нашої Конституції. Це наша територія, територія народу України… Цього не буде,

– зазначив президент.

Він також додав, що жодні пропозиції щодо визнання Криму російським не є офіційною пропозицією України. Водночас Зеленський не може сказати точно, чия вона. За його словами, можливо, це бачення США або те, що зрозуміли американці після переговорів із Путіним.

Однак українська делегація на зустрічі в Лондоні має мандат на обговорення часткового або повного припинення вогню. Зеленський наголосив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі, якщо Росія припинить вогонь. За словами українського лідера, це покаже готовність Кремля до серйозних кроків щодо припинення агресії.