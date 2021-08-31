Україна не припинить евакуацію з Афганістану після виходу військових США, – МЗС
Джерело:"Європейська правда"
Після фінального виходу американських військових з Афганістану Україна не припинить евакуацію людей звідти. Київ продовжить шукати способи вивезти громадян України та їхніх близьких, які звернулися з таким проханням.
Про те, що Україна й надалі робитиме все можливе, аби везти всіх охочих з Афганістану, у коментарі виданню розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
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Плани щодо продовження евакуації з Афганістану
Україна планує продовжувати евакуацію українців з Афганістану після 31 серпня. Водночас маршрути повернення наших громадян можуть бути скориговані,
– зазначив Ніколенко.
Він уточнив, що все залежатиме від розвитку ситуації в аеропорту Кабула.
Охочі залишити країну ще є
Речник відомства також розповів, що в останні кілька днів МЗС та посольство України в Таджикистані отримали нову хвилю запитів про евакуацію з Афганістану. Наразі дипломати уточнюють інформацію про людей, їхню кількість та місцеперебування.
Дипломати разом із представниками інших відомств опрацьовують подальші безпечні шляхи виїзду, зокрема можливість використання інших аеропортів або наземних маршрутів,
– пояснив він.
Щойно з'явиться перша нагода, люди отримають інструкції про подальші дії.
Ніколенко наголосив на важливому моменті: "будь-які публічні нагнітання емоцій довкола евакуації шкодять роботі, створюють ризик як для тих, хто хоче виїхати, так і для тих, хто хоче їм у цьому допомогти". Він пообіцяв, що Україна нікого не залишить напризволяще.
Евакуація Україною людей з Кабула: що відомо
- Україна перебуває серед держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих людей з Афганістану. Загалом українськими літаками з Кабула вивезли 700 охочих. Серед них є українці та іноземці.
- Однак з 31 серпня евакуйовувати людей звідти буде важче, адже Афганістан залишили всі американські військові, а владу в аеропорту захопили таліби.